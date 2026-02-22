Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер (Бремен) няма да осъществи планираното си лятно турне в САЩ, като се позова на скорошни инциденти в Минеаполис, които „не отговарят на ценностите на клуба”, както се изразиха германците.

Отборът от Бундеслигата имаше предварителни планове да прекара една седмица между в Минесота и Детройт през май, където трябваше да изиграе две контроли. Противниците така и не бяха потвърдени, а предложението никога не достигна до по-напреднал етап.

Говорител на клуба посочи като причина скорошните действия на американските агенти от имиграционната и митническа служба (ICE) в Минеаполис. Миналия месец Рене Гуд и Алекс Прети бяха убити от федерални агенти в града.

“В Минесота двама души бяха застреляни от държавни власти, заяви говорителят на Вердер. - Да играем в град, където има безредици и хора биват застрелвани, не отговаря на нашите ценности. Това няма да се случи с наше участие. Вече не е ясно с кои играчи изобщо можеш да влезеш в САЩ поради затегнатите условия за влизане, които изискват, наред с други неща, проверка на профилите в социалните мрежи за последните пет години“.

Клеменс Фриц, спортният директор на Вердер, вече беше заявил, че клубът преразглежда идеята за предсезонно турне извън Германия. “Имаше възможност за пътуване до САЩ, но ние принципно решихме да се откажем“, каза Фриц миналия месец.

Отмяната на турнето не е изненада, защото Вердер е сред клубовете в Германия с най-силно изразени леви убеждения. Активната им фенска сцена отдавна е свързана с прогресивни каузи, заемайки твърди позиции срещу расизма, сексизма и хомофобията. Хореографиите им по време на мачове в сектора „Осткурве“ на техния „Везерщадион“ редовно подсилват тези позиции, служейки като жив гоблен на ценностната система на привържениците и протестирайки както срещу местни, така и срещу международни проблеми.

В този контекст решението не е изненадващо и Вердер почти сигурно щеше да се сблъска със сериозен идеологически проблем, ако беше решил да продължи с това турне.

Тръмп ще използва ICE за охрана на Световното първенство