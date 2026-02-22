Берое 0:0 Арда, "заралии" без голямата си звезда

Берое и Арда играят един срещу друг в двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Резултатът в Стара Загора към момента е 0:0.



Прави впечатление, че голямата звезда на "заралии" Алберто Салидо не е в групата на своя тим. Името на испанеца все повече се свързва с трансфер, като най-вероятно преминаването му в ЦСКА 1948 е въпрос на време.

Двубоят започна доста тромаво и първите минути не предложиха нищо интересно пред някоя от двете врати. В 10-ата Светослав Ковачев опита удар от дъгата на пеналтерията, но крайно неточно и високо. 3 минути по-късно Вутов центрира отляво към наказателното поле, а там Вячеслав Велев засече с глава. Топката обаче излезе в аут.

В 24-ата минута дойде и първата интересна ситуация за Берое. Нене проби добре отляво, нахлу в пеналтерията и от границата на вратарското поле от малък удар стреля. Стелиан Георгиев обаче спаси.

8 минути по-късно Шиняшики се озова на добра позиция отдясно. Ударът му по диагонала обаче беше спасен от Валенс. В 34-ата минута пред Берое се откри прекрасна възможност за откриване на резултата. Тижон Сона отправи добро ниско центриране отляво, но точно пред голлинията Емир Кухиня не успя да засече топката и да вкара на празна врата.

Това се оказа и последната интересна ситуация за първото полувреме. Така след малко повече от 45 минути игра двата тима се оттеглиха при равенство в почивка.

БЕРОЕ 0:0 АРДА

Стартови състави:

Берое: 13. Жауме Валенс, 30. Сантиаго Брунели, 3. Хуан Пабло Саломони (к), 23. Тижан Сона, 4. Факундо Костантини, 32. Франциско Варела, 12. Давид Валверде, 11. Исмаел Ферер, 7. Хуан Карлос Пинеда, 10. Нене, 19. Емир Кухиня



Арда: 1. Анатолий Господинов, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа