Йос Верстапен оцени представянето на новата кола на Ред Бул

Макс Верстапен и Ред Бул се представиха силно на предсезонните тестове във Формула 1 и бащата на бившия световен шампион Йос Верстапен обясни, че стартът на новия автомобил на тима RB22 е обещаващ.

В Ред Бул трябваше да се справят с може би най-голямото предизвикателство преди началото на настоящия сезон. Тимът от Милтън Кийнс трябваше да създаде новия си автомобил, а заедно с него и собствена задвижваща система, разработена съвместно с Форд Пърформанс.

Както по време на шейкдауна в Барселона, така и на официалния тест в Бахрейн, представянето на Ред Бул беше впечатляващо. Надеждността, която често е повод за притеснение в първата година след мащабни промени в правилата, се оказа силна страна, въпреки прекъсването в програмата на Исак Хаджар по време на двата официални теста.

От решаващо значение беше, че RB22 изглеждаше по-добре балансиран, отколкото мнозина очакваха. А първоначалните прогнози предполагаха, че в Ред Бул Red може да се нуждаят от повече време, за да отключи пълния потенциал на колата при новите правила и Макс Верстапен напомни на тима, че иска повече скорост и по-добро представяне на пистата.

Темпото в дълги серии от обиколки беше конкурентно и много близко до това на най-бързите. При определени нива на гориво колата изглеждаше по-бърза от очакваното, което предизвика изненада в падока и намекна, че разбирането на Ред Бул за новите аеродинамични регулации може да е по-добро, отколкото се смяташе първоначално.

Това се оказа, че важи и за задвижващата система. Въпреки че това е първият сезон за RBPT и Форд заедно, нямаше видими признаци на ненадеждност. Скоростта на правите изглеждаше добра, разгръщането на мощността беше последователно, а агрегатът се представи като едновременно мощен и надежден.

Самият Макс Верстапен навъртя значителен брой обиколки с минимални прекъсвания, предоставяйки на отбора ценни данни преди първия старт за сезона. Цялостното впечатление беше за пакет, който е не само бърз, но и фундаментално стабилен – солидна платформа, от която може да се извлече още повече скорост.

В разговор с белгийската телевизия RTBF, Йос Верстапен възприе предпазливо оптимистичен тон, когато беше попитан за разпределението на силите.

„Никога не можеш да знаеш със сигурност - заяви Йос. - Разбира се, никога не виждаш какво наистина се крие зад тестовете, но трябва да кажа, че съм доволен от случващото се. Особено като погледнем двигателя. Той е мощен и надежден. По време на първото състезание ще видим къде се намираме в действителност.“

Наистина, макар Ред Бул може и да не са показали напълно картите си, ранните индикации сочат, че RB22 е по-силен от очакваното – както аеродинамично, така и механично.

„Доволни сме - допълни бившият пилот във Формула 1. - Няколко дребни проблема, но това е нормално. Винаги има настройки, които трябва да се направят, но за момента всичко работи отлично. Навъртяхме много километри, така че това е обещаващо.“

