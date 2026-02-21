Ще си тръгне ли Карлос Сайнц от Уилямс?

Карлос Сайнц има клауза в договора му с Уилямс, която му позволява да развали договора си с тима при негово слабо представяне. И моментът изглежда изключително подходящ.

Уилямс пропусна шейкдауна в Барселона заради забавяне в сглобяването на новата кола на тима, но пък след това дойде окуражаващото представяне в Бахрейн, като във втората седмица от изпитанията тимът записа 368 обиколки, с които се нареди в средата на колоната. Някои специалисти са на мнение, че Уилямс разполага с осмата по скорост кола в шампионата, което означава, че излизането от първата част на квалификациите ще е трудна задача.

Уилямс беше тимът, който първи спря развитието на колата си за сезон 2025 и започна работа по автомобила за 2026 с надеждата, че ще се върне в челото тази година. Но по време на тестовете Сайнц записа най-доброто време за Уилямс – на 2,5 секунди от постижението, с което Шарл Леклер оглави класирането.

Джеймс Ваулс вече потвърди, че през 2026 Карлос ще може да преразгледа бъдещето си в тима и да реши дали ще остане още две години в отбора, т.е до изтичането на договора му. В Уилямс бяха наясно, че през 2026 няма да побеждават, като имат надежди за това през 2027 или 2028, но тази година трябва да са много по-близо до лидерите като темпо. Което явно няма да се случи.

Сайнц дори обясни пред SoyMotor, че очакванията са били Уилямс да е по-близо до другите, а не да изостава още. И разликата се е оказала толкова голяма, че дори и дългосрочните цели вече са под въпрос.

„Честно казано, не мисля, че тази стъпка напред, ще се случи в близко бъдеще – призна Сайнц. – Първоначалните впечатления от тестовете са, че четирите топ отбора от миналата година се представят дори още по-добре в сравнение с 2025, а отборите от средата на колоната затъват в битката помежду си. За съжаление, мисля, че смяната на правилата само увеличи разликата между отборите, както често става.“

Сайнц допълни, че все пак се надява, че Уилямс ще продължи да подобрява представянето си в хода на сезона и обясни, че се надява, че тимът отново ще започне да топи разликата с лидерите.

