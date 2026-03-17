Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че има „много надежда и вяра“, че в Макларън могат да преодолеят лошия си старт на сезон 2026, въпреки катастрофалното двойно отпадане от Гран При на Китай още преди старта на надпреварата.

Минути преди старта в Шанхай Норис и съотборникът му Оскар Пиастри трябваше да се оттеглят поради два различни електрически проблеми. Това остави тима със само 18 точки от първите два кръга.

Норис обаче си припомни историята на Макларън в преодоляването на трудно начало на повече от един сезон като окуражаване, че световните шампиони могат да се борят за подиуми и победи през втората половина на 2026 година.

„Абсолютно, абсолютно, вярвам, че може да се върнем в челото - заяви Норис. - Искам да кажа, всяка година е различна, така че никога няма гаранция, но имам много надежда и вяра в отбора, че можем да обърнем нещата от позицията, в която се намираме.

„Сезонът все още е много дълъг. Разбира се, след Япония ни предстои малка почивка, така че това вероятно е нещо добро за нас, за да се опитаме да разберем някои неща и ни дава малко повече време може би да разработим някои компоненти, за да видим дали можем да ги поставим на колата по-рано.“

„Така че, колкото и да не е началото на годината, което искаме, мисля, че имам голямо доверие в отбора. Все още можем да подобрим нещата и можем да се борим за подиуми в някакъв момент тази година, а може би и за победи по-късно през сезона, и искам да вярвам в това. Така че, да, труден старт, но имам вяра.“

Снимки: Gettyimages