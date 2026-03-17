Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

  • 17 март 2026 | 20:12
  • 378
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че има „много надежда и вяра“, че в Макларън могат да преодолеят лошия си старт на сезон 2026, въпреки катастрофалното двойно отпадане от Гран При на Китай още преди старта на надпреварата.

Минути преди старта в Шанхай Норис и съотборникът му Оскар Пиастри трябваше да се оттеглят поради два различни електрически проблеми. Това остави тима със само 18 точки от първите два кръга.

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Норис обаче си припомни историята на Макларън в преодоляването на трудно начало на повече от един сезон като окуражаване, че световните шампиони могат да се борят за подиуми и победи през втората половина на 2026 година.

„Абсолютно, абсолютно, вярвам, че може да се върнем в челото - заяви Норис. - Искам да кажа, всяка година е различна, така че никога няма гаранция, но имам много надежда и вяра в отбора, че можем да обърнем нещата от позицията, в която се намираме.

Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

„Сезонът все още е много дълъг. Разбира се, след Япония ни предстои малка почивка, така че това вероятно е нещо добро за нас, за да се опитаме да разберем някои неща и ни дава малко повече време може би да разработим някои компоненти, за да видим дали можем да ги поставим на колата по-рано.“

„Така че, колкото и да не е началото на годината, което искаме, мисля, че имам голямо доверие в отбора. Все още можем да подобрим нещата и можем да се борим за подиуми в някакъв момент тази година, а може би и за победи по-късно през сезона, и искам да вярвам в това. Така че, да, труден старт, но имам вяра.“

Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шотландия влиза в календара на WRC догодина

  • 17 март 2026 | 16:48
  • 323
  • 0
Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия"

  • 17 март 2026 | 16:13
  • 439
  • 1
Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

  • 17 март 2026 | 15:53
  • 1531
  • 2
Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

  • 17 март 2026 | 15:39
  • 1493
  • 0
Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

  • 17 март 2026 | 15:25
  • 614
  • 0
Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

  • 17 март 2026 | 14:29
  • 1580
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 17556
  • 44
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 11292
  • 1
Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 21:04
  • 1133
  • 0
Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

  • 17 март 2026 | 21:06
  • 241
  • 0
Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

  • 17 март 2026 | 21:04
  • 459
  • 0
Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

  • 17 март 2026 | 19:44
  • 8283
  • 6