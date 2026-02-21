Популярни
Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

  • 21 фев 2026 | 13:10
  • 2785
  • 1

Отборът на Мерцедес може и да не завърши предсезонната подготовка във Формула 1 с най-доброто време, което стана притежание на Ферари, но Сребърните стрели оглавиха най-важното класиране в края на предсезонната подготовка.

В хода на деветте дена за подготовка по време на шейкдауна в Барселона и двата официални теста в Бахрейн, пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел натрупаха най-големия километраж от всички. Те покриха общо 6 192.668 километра, което се равнява на 20.3 състезателни дистанции от по 305 километра, колкото продължава всяко едно състезание с изключение на Гран При на Монако.

Освен Мерцедес по поне 6000 километра завъртяха още екипите на Хаас и Ферари, които завършиха с респективно 6 118.015 и 6 075.608 километра. Очаквано на дъното на класацията остана отборът на Астън Мартин, който имаше най-много проблеми в хода на подготовката и направи само 2 110.313 километра, което е с над 1800 по-малко от Кадилак, който се нареди предпоследен с 3 935.180 километра.

Класиране по измината дистанция в хода на предсезонните тестове във Формула 1:

  1. Мерцедес – 6 192.668 км

  2. Хаас – 6 118.015 км

  3. Ферари – 6 075.608 км

  4. Макларън – 5 776.791 км

  5. Рейсинг Булс – 5 452.579 км

  6. Алпин – 5 289.217 км

  7. Ред Бул – 5 047.935 км

  8. Ауди – 4 978.828 км

  9. Уилямс* – 4 275.480 км

  10. Кадилак – 3 935.180 км

  11. Астън Мартин – 2 110.313 км

*Не участва в шейкдауна

Снимки: Gettyimages

