Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

Отборът на Мерцедес може и да не завърши предсезонната подготовка във Формула 1 с най-доброто време, което стана притежание на Ферари, но Сребърните стрели оглавиха най-важното класиране в края на предсезонната подготовка.

Ride onboard with @Charles_Leclerc as he flies around the Bahrain International Circuit to clock the fastest lap of #F1Testing ⏱️💨#F1 pic.twitter.com/CY0fI7sXgg — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

В хода на деветте дена за подготовка по време на шейкдауна в Барселона и двата официални теста в Бахрейн, пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел натрупаха най-големия километраж от всички. Те покриха общо 6 192.668 километра, което се равнява на 20.3 състезателни дистанции от по 305 километра, колкото продължава всяко едно състезание с изключение на Гран При на Монако.

Testing ✅ Two weeks until we’re on track again in Melbourne 😤 pic.twitter.com/AuyBRtcuC1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 20, 2026

Освен Мерцедес по поне 6000 километра завъртяха още екипите на Хаас и Ферари, които завършиха с респективно 6 118.015 и 6 075.608 километра. Очаквано на дъното на класацията остана отборът на Астън Мартин, който имаше най-много проблеми в хода на подготовката и направи само 2 110.313 километра, което е с над 1800 по-малко от Кадилак, който се нареди предпоследен с 3 935.180 километра.

Класиране по измината дистанция в хода на предсезонните тестове във Формула 1:

Мерцедес – 6 192.668 км Хаас – 6 118.015 км Ферари – 6 075.608 км Макларън – 5 776.791 км Рейсинг Булс – 5 452.579 км Алпин – 5 289.217 км Ред Бул – 5 047.935 км Ауди – 4 978.828 км Уилямс* – 4 275.480 км Кадилак – 3 935.180 км Астън Мартин – 2 110.313 км

*Не участва в шейкдауна

Снимки: Gettyimages