Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

Отборът на Мерцедес може и да не завърши предсезонната подготовка във Формула 1 с най-доброто време, което стана притежание на Ферари, но Сребърните стрели оглавиха най-важното класиране в края на предсезонната подготовка.
В хода на деветте дена за подготовка по време на шейкдауна в Барселона и двата официални теста в Бахрейн, пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел натрупаха най-големия километраж от всички. Те покриха общо 6 192.668 километра, което се равнява на 20.3 състезателни дистанции от по 305 километра, колкото продължава всяко едно състезание с изключение на Гран При на Монако.
Освен Мерцедес по поне 6000 километра завъртяха още екипите на Хаас и Ферари, които завършиха с респективно 6 118.015 и 6 075.608 километра. Очаквано на дъното на класацията остана отборът на Астън Мартин, който имаше най-много проблеми в хода на подготовката и направи само 2 110.313 километра, което е с над 1800 по-малко от Кадилак, който се нареди предпоследен с 3 935.180 километра.
Класиране по измината дистанция в хода на предсезонните тестове във Формула 1:
Мерцедес – 6 192.668 км
Хаас – 6 118.015 км
Ферари – 6 075.608 км
Макларън – 5 776.791 км
Рейсинг Булс – 5 452.579 км
Алпин – 5 289.217 км
Ред Бул – 5 047.935 км
Ауди – 4 978.828 км
Уилямс* – 4 275.480 км
Кадилак – 3 935.180 км
Астън Мартин – 2 110.313 км
*Не участва в шейкдауна
