Ландо Норис разкри проблема на Макларън, довел до забавяне в тестовете

  • 21 фев 2026 | 14:35
Световният шампион Ландо Норис обясни, че „малък проблем с шасито“ е причинил забавянето му по време на петъчната следобедна сесия от предсезонните тестове в Бахрейн. В Макларън са открили неизправност в болида MCL40 след сутрешните обиколки на Оскар Пиастри в последния ден, което се е отразило на програмата на Норис.

Британският пилот се появи на пистата едва след като бяха изминали два часа от следобедната сесия, което го постави под напрежение бързо да събере значително количество данни.

В крайна сметка Норис успя да завърши 47 обиколки, като най-добрата от тях бе с време 1:32.871 минути. Важно е да се отбележи, че той направи много силен тренировъчен старт в края на сесията, което предполага, че в Макларън са намерили оптимален начин за потегляне.

Норис потвърди, че следобедната програма не е била изпълнена изцяло заради възникналия проблем.

„Добър последен ден в Бахрейн - заяви Норис. - Открихме малък проблем с шасито на колата по обяд, което забави излизането ни на пистата следобед. В резултат на това не успяхме да изпълним планираната състезателна симулация, но все пак натрупахме важно време на пистата, особено с тренировъчния старт накрая.

„Като цяло, това бяха солидни девет дни на тестове, в които научихме много за новите регулации на болидите и как да извличаме максимално представяне от тях, особено по отношение на новите задвижващи системи. Огромни благодарности на екипа за цялата им работа, благодарение на която се подготвихме добре за Австралия. Нямам търпение да започнем сезона."

Снимки: Gettyimages

