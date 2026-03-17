Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?

Макларън спечели две поредни световни титли при конструкторите във Формула 1 в последните две години, а през 2025 Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана световен шампион при пилотите.

Но с влизането на новите технически правила във Формула 1 Макларън отстъпи от върха на класирането и определено има трудности да поддържа темпото на лидерите, като в Китай нито един от двамата пилоти на тима не успя да стартира в състезанието.

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?
Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

Статистиката е безмилостна – от 2010 година насам, когато беше сменена точковата, няма друг световен шампион при конструкторите, които да е спечелил толкова малко точки в първите два кръга, като изключваме спринтовете. Постижението на Макларън не е особено впечатляващо – едва 18 точки, като това отреди на шампионите трето място в класирането, но пък лидерът Мерцедес вече има 98.

В Шанхай Ландо Норис и Оскар Пиастри не стартираха в неделя заради две различни повреди в електрическата система на задвижващата система на Мерцедес. Точната причина за двойното отпадане не е ясна, но от Макларън намекнаха, че става въпрос за нещо, което е извън контрола на тима.

По-високото тегло ли дърпа Ред Бул назад?
По-високото тегло ли дърпа Ред Бул назад?

Също така, дори когато Норис и Пиастри нямат технически проблеми, те не могат да поддържат темпото на пилотите на Мерцедес и единствената им надежда е да събират колкото се може повече точки с идеята, че скоро ще има промяна в разпределението на силите.

И това е възможно – спомнете си какво стана през 2024. В началото на сезона Макларън нямаше най-бързия автомобил, но пък събра прилични точки в началото на сезона, след това дойде пакетът подобрения за Маями (шести кръг за кампания) и оттам нататък се оказа, че Норис и Пиастри разполагат с автомобил, с който да победят Ред Бул в битката за титлата при конструкторите.

Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис
Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис
Още от Моторни спортове

Шотландия влиза в календара на WRC догодина

Шотландия влиза в календара на WRC догодина

  • 17 март 2026 | 16:48
  • 230
  • 0
Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“

Себастиен Ожие пропуска рали „Хърватия“

  • 17 март 2026 | 16:13
  • 300
  • 1
Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

  • 17 март 2026 | 15:53
  • 909
  • 2
Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

  • 17 март 2026 | 15:39
  • 989
  • 0
Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

  • 17 март 2026 | 15:25
  • 435
  • 0
Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

  • 17 март 2026 | 14:29
  • 1205
  • 1
Локомотив (Сф) 0:0 Септември (Сф), Ники Кръстев е като стена

Локомотив (Сф) 0:0 Септември (Сф), Ники Кръстев е като стена

  • 17 март 2026 | 18:15
  • 1928
  • 3
Здрава битка в "Арена София"

Здрава битка в "Арена София"

  • 17 март 2026 | 17:49
  • 2792
  • 0
"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

  • 17 март 2026 | 16:07
  • 6402
  • 7
БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

  • 17 март 2026 | 15:07
  • 11049
  • 32
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 9156
  • 30
Черна гора - България, начало на мача

Черна гора - България, начало на мача

  • 17 март 2026 | 18:00
  • 1301
  • 0