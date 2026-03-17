Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?

Макларън спечели две поредни световни титли при конструкторите във Формула 1 в последните две години, а през 2025 Ландо Норис детронира Макс Верстапен и стана световен шампион при пилотите.

Но с влизането на новите технически правила във Формула 1 Макларън отстъпи от върха на класирането и определено има трудности да поддържа темпото на лидерите, като в Китай нито един от двамата пилоти на тима не успя да стартира в състезанието.

Статистиката е безмилостна – от 2010 година насам, когато беше сменена точковата, няма друг световен шампион при конструкторите, които да е спечелил толкова малко точки в първите два кръга, като изключваме спринтовете. Постижението на Макларън не е особено впечатляващо – едва 18 точки, като това отреди на шампионите трето място в класирането, но пък лидерът Мерцедес вече има 98.

В Шанхай Ландо Норис и Оскар Пиастри не стартираха в неделя заради две различни повреди в електрическата система на задвижващата система на Мерцедес. Точната причина за двойното отпадане не е ясна, но от Макларън намекнаха, че става въпрос за нещо, което е извън контрола на тима.

Също така, дори когато Норис и Пиастри нямат технически проблеми, те не могат да поддържат темпото на пилотите на Мерцедес и единствената им надежда е да събират колкото се може повече точки с идеята, че скоро ще има промяна в разпределението на силите.

И това е възможно – спомнете си какво стана през 2024. В началото на сезона Макларън нямаше най-бързия автомобил, но пък събра прилични точки в началото на сезона, след това дойде пакетът подобрения за Маями (шести кръг за кампания) и оттам нататък се оказа, че Норис и Пиастри разполагат с автомобил, с който да победят Ред Бул в битката за титлата при конструкторите.

Снимки: Gettyimages