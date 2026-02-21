Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона

Според шефа на отбора на Макларън, Андреа Стела, в момента Ферари и Мерцедес са начело в подреждането след тестовете в Бахрейн.
„По отношение на конкурентното подреждане, бих казал, че този тест потвърди, че Ферари и Мерцедес са фаворитите", обясни Стела.
Макларън се нареди на четвърто място по направени обиколки по време на втората тестова седмица в Бахрейн, като Оскар Пиастри и Ландо Норис записаха съответно третото и четвъртото най-бързо време в хода на изпитанията в рамките на две седмици.
„Но мисля, че Макларън не е далеч от лидерите - допълни Стела. - Добре е да видим, че сме в топ 4 в класирането, но Ферари и Мерцедес имат леко предимство."
Стела направи сходно изказване след края на първия тест в Бахрейн, а следващите три тестови дни само за затвърдили мнението на италианеца.
Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун се оказа на позицията на Стела и прогнозира, че съставът на топ 4 в класирането при конструкторите няма да се промени през новия сезон. Браун обаче отбеляза, че тепърва предстои да видим пълния потенциал на Ред Бул и битката в челото ще е повече от интересна.
Снимки: Imago