Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона

  • 21 фев 2026 | 16:22
  • 623
  • 0

Според шефа на отбора на Макларън, Андреа Стела, в момента Ферари и Мерцедес са начело в подреждането след тестовете в Бахрейн.

„По отношение на конкурентното подреждане, бих казал, че този тест потвърди, че Ферари и Мерцедес са фаворитите", обясни Стела.

Макларън се нареди на четвърто място по направени обиколки по време на втората тестова седмица в Бахрейн, като Оскар Пиастри и Ландо Норис записаха съответно третото и четвъртото най-бързо време в хода на изпитанията в рамките на две седмици.

„Но мисля, че Макларън не е далеч от лидерите - допълни Стела. - Добре е да видим, че сме в топ 4 в класирането, но Ферари и Мерцедес имат леко предимство."

Стела направи сходно изказване след края на първия тест в Бахрейн, а следващите три тестови дни само за затвърдили мнението на италианеца.

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун се оказа на позицията на Стела и прогнозира, че съставът на топ 4 в класирането при конструкторите няма да се промени през новия сезон. Браун обаче отбеляза, че тепърва предстои да видим пълния потенциал на Ред Бул и битката в челото ще е повече от интересна.

Снимки: Imago

