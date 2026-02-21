Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона

Според шефа на отбора на Макларън, Андреа Стела, в момента Ферари и Мерцедес са начело в подреждането след тестовете в Бахрейн.

„По отношение на конкурентното подреждане, бих казал, че този тест потвърди, че Ферари и Мерцедес са фаворитите", обясни Стела.

Ride onboard with @Charles_Leclerc as he flies around the Bahrain International Circuit to clock the fastest lap of #F1Testing ⏱️💨#F1 pic.twitter.com/CY0fI7sXgg — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

Макларън се нареди на четвърто място по направени обиколки по време на втората тестова седмица в Бахрейн, като Оскар Пиастри и Ландо Норис записаха съответно третото и четвъртото най-бързо време в хода на изпитанията в рамките на две седмици.

„Но мисля, че Макларън не е далеч от лидерите - допълни Стела. - Добре е да видим, че сме в топ 4 в класирането, но Ферари и Мерцедес имат леко предимство."

Ще си тръгне ли Карлос Сайнц от Уилямс?

Стела направи сходно изказване след края на първия тест в Бахрейн, а следващите три тестови дни само за затвърдили мнението на италианеца.

Шефът на Формула 1 каза дали Гран При на Турция наистина ще се завърне

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун се оказа на позицията на Стела и прогнозира, че съставът на топ 4 в класирането при конструкторите няма да се промени през новия сезон. Браун обаче отбеляза, че тепърва предстои да видим пълния потенциал на Ред Бул и битката в челото ще е повече от интересна.

Ръсел: На тестовете направих най-лошите си стартове

Следвай ни:

Снимки: Imago