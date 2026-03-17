Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло, при когото Скудерията постигна най-големите си успехи във Формула 1, коментира победата на Андреа Кими Антонели в Гран При на Китай.

„Победата на Антонели ме развълнува – обясни Ди Монтедземоло. – Той е едва на 19 години и постоянно се развива. На старта имаше проблеми, но не се предаде, върна си лидерството и се представи уверено до финала, като малко преди края допусна малка грешка.

„Той демонстрира зрялост и хладнокръвие, което не е особено типично за италианците, особено на неговата възраст. Но той е здраво стъпил на земята и се надявам, че това няма да се промени. Но пък не ми допада особено да го гледам в болид на Мерцедес.

„Разбира се, че искам да видя Антонели във Ферари! Днешната Формула 1 е много по-различна и това за напрежението върху италианските пилоти във Ферари вече не важи. А и сега постоянно се търсят все по-млади и по-млади пилоти. Единственият, който в последните години успя да ме впечатли беше Макс Верстапен. Обаче беше ангажиран още от 12-годишен, въпреки че съм говорил за него с Хелмут Марко.

„Но ако Антонели беше отишъл веднага във Ферари, това щеше да го пречупи. Помните, че Фелипе Маса първо го пратихме в Заубер, за да натрупа опит преди Ферари. Напрежението върху него при нас щеше да е колосално.

„Миналата година говорих с Антонели в Бахрейн, аз познавам баща му от години. В Мерцедес свършиха отлична работа с него.

„Другият, който ми прави силно впечатление е Оливър Беарман. Той кара за Хаас, но знаете, че е свързан с Ферари. Той има огромен потенциал.“

Снимки: Gettyimages