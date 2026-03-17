Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

  • 17 март 2026 | 19:38
  • 125
  • 0

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло, при когото Скудерията постигна най-големите си успехи във Формула 1, коментира победата на Андреа Кими Антонели в Гран При на Китай.

„Победата на Антонели ме развълнува – обясни Ди Монтедземоло. – Той е едва на 19 години и постоянно се развива. На старта имаше проблеми, но не се предаде, върна си лидерството и се представи уверено до финала, като малко преди края допусна малка грешка.

Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

„Той демонстрира зрялост и хладнокръвие, което не е особено типично за италианците, особено на неговата възраст. Но той е здраво стъпил на земята и се надявам, че това няма да се промени. Но пък не ми допада особено да го гледам в болид на Мерцедес.

„Разбира се, че искам да видя Антонели във Ферари! Днешната Формула 1 е много по-различна и това за напрежението върху италианските пилоти във Ферари вече не важи. А и сега постоянно се търсят все по-млади и по-млади пилоти. Единственият, който в последните години успя да ме впечатли беше Макс Верстапен. Обаче беше ангажиран още от 12-годишен, въпреки че съм говорил за него с Хелмут Марко.

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

„Но ако Антонели беше отишъл веднага във Ферари, това щеше да го пречупи. Помните, че Фелипе Маса първо го пратихме в Заубер, за да натрупа опит преди Ферари. Напрежението върху него при нас щеше да е колосално.

„Миналата година говорих с Антонели в Бахрейн, аз познавам баща му от години. В Мерцедес свършиха отлична работа с него.

Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?

„Другият, който ми прави силно впечатление е Оливър Беарман. Той кара за Хаас, но знаете, че е свързан с Ферари. Той има огромен потенциал.“

Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

