Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

Стратегическите решения на Ферари в хода на Гран При на Китай, най-вече това, че не повикаха нито един от пилотите си в бокса по време на виртуалната кола за сигурност, породиха дискусия дали в Скудерията са имали шанс за победа в Шанхай.

Но анализът на работата на гумите на колите на Мерцедес и Ферари показва, че всъщност Люис Хамилтън и Шарл Леклер не са имали реална възможност да победят в Китай. Всъщност, Леклер беше убеден в това веднага след финала на състезанието.

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?

В първата серия обиколки в Шанхай темпото на колите на Мерцедес беше най-постоянно – Ръсел и Антонели с лекота слязоха от време над 98 секунди за обиколка до под 97 секунди и половина още преди шестата обиколка. При Хамилтън и Леклер времената отскачаха до 99 секунди за обиколка, а между 8 и 10 обиколка се появи първото сериозно износване на средно твърдите сликове.

Във втората серия обиколки, вече с твърдите сликове, картината е още по-неприятна за преследвачите на Мерцедес. В първите обиколки от тази серия двамата пилоти на Тото Волф отново показват стабилно темпо, след което между 25 и 30 обиколка започват да натискат сериозно. В резултат на това темпото им се подобрява с 0,9 секунди на обиколка, въпреки износването на гумите и Антонели и Ръсел записаха поредица турове за по-малко от 96 секунди всеки.

Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?

Но по-слабото представяне на Ферари не се дължи само работата с гумите. Първо, двамата пилоти на тима проведоха няколко запомнящи се битки в хода на надпреварата, което също отне от ресурса на гумите им. Освен това, Хамилтън и Леклер натискат много сериозно в завоите, където се опитват да съкратят част от изоставането си, което пък е резултат от дефицитите в работата на задвижващата система на Скудерията.

С това е свързано и още нещо – колите на Ферари най-вероятно са по-слабо притиснати към пистата заради по-ниската мощност, която осигурява задвижващата система. И също така – шасито SF-26 просто не работи така добре с гумите като Мерцедес W17. Все пак, в хода на цялото състезание Антонели и Ръсел нямаха нито една поредица от обиколки, в която времената им да се влошават – това се случваше съвсем за кратко докато загреят гумите, след което следваше малко по-добро и равномерно темпо, по-сериозно подобряване и пак постоянно темпо.

Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите

Не трябва да забравяме и още нещо – тази година колите застават на старт в състезанията с по-малко количество гориво – около 70 килограма, а не около 100 както беше до края на миналата година. Така разликата в представянето на колите с пълен и празен резервоар е по-малка – около 2 секунди, а не 3, но въпреки това с олекването на колата и износването на гумите пилотите на Мерцедес успяха да вдигнат още темпото.

Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта

Снимки: Imago