Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: На тестовете направих най-лошите си стартове

Ръсел: На тестовете направих най-лошите си стартове

  • 21 фев 2026 | 13:41
  • 426
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел обясни, че двата старта, които е симулирал по време на тестовете преди началото на сезон 2026, са „най-лошите“ в цялата му кариера. И британецът предположи, че Ферари ще имат предимство в това отношение.

Промените в начина на стартиране са основна тема тази зима, тъй като пилотите трябва да дават газ поне 10 секунди и да вдигат оборотите, за да „събудят“ турбото и да могат да го използват пълноценно при потегляне.

Как Леклер стигна до най-бързата обиколка вчера?
Как Леклер стигна до най-бързата обиколка вчера?

А това се налага след премахването на мотор-генераторните групи MGU-H, които в последните години осигуряваха така важната допълнителна мощност при старт и потеглянето ставаше плавно и бързо.

„Мисля, че за да имаме потенциал да се борим за победи, то задължително ще трябва да правим много добри стартове – обясни Ръсел вчера. – Последните два старта, които направих тази седмица бяха най-лошите в кариерата ми във Формула 1. А Люис тръгна от 11-ата позиция и излезе първи.

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1
Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

„На този етап не мисля, че има значение колко си бърз. Но забавянето на старта ще ни препъне. В момента не можем да се оправим с това.“

Хамилтън изпревари няколко коли при симулацията на старт и това привлече вниманието на другия пилот на Мерцедес.

Макс Верстапен: Трябва ни по-добро представяне
Макс Верстапен: Трябва ни по-добро представяне

„Изглежда, че във Ферари разполагат с много мощност на старта – обясни Андреа Кими Антонели. – Но ние направихме доста промени за последния ден от тестовете, за да напреднем в тази област

„Все още обаче изоставаме при стартовете, процедурата за потегляне е много сложна и всичко трябва да е изпълнено както трябва.“

Много пилоти са на мнение, че стартовете ще са много важни, поне в началото на годината, като Оскар Пиастри дори на два пъти коментира темата и предположи, че грешна преценка от страна на пилота може да доведе до сериозна загуба на време и позиции при потегляне.

Арвид Линдблад завъртя 165 обиколки и се умори
Арвид Линдблад завъртя 165 обиколки и се умори
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ферари завърши тестовете с аванс от 0.8 секунди

Ферари завърши тестовете с аванс от 0.8 секунди

  • 20 фев 2026 | 18:27
  • 7228
  • 1
Големите шефове на Ред Бул дойдоха за финала на тестовете

Големите шефове на Ред Бул дойдоха за финала на тестовете

  • 20 фев 2026 | 18:05
  • 1779
  • 1
Промени при Оскар Пиастри, Марк Уебър минава на заден план

Промени при Оскар Пиастри, Марк Уебър минава на заден план

  • 20 фев 2026 | 17:21
  • 1849
  • 0
Астън Мартин приключи предсрочно с тестовете

Астън Мартин приключи предсрочно с тестовете

  • 20 фев 2026 | 16:28
  • 1842
  • 0
ФИА допуска промени в правилата за 2026 след оплакванията на пилотите

ФИА допуска промени в правилата за 2026 след оплакванията на пилотите

  • 20 фев 2026 | 16:02
  • 1811
  • 0
Ландо Норис се е разделил с гаджето си

Ландо Норис се е разделил с гаджето си

  • 20 фев 2026 | 15:27
  • 3156
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 21263
  • 27
Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

  • 21 фев 2026 | 14:14
  • 5590
  • 1
Втора лига на живо: два гола в Сандански

Втора лига на живо: два гола в Сандански

  • 21 фев 2026 | 14:39
  • 877
  • 0
Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

  • 21 фев 2026 | 14:22
  • 14938
  • 27
11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

  • 21 фев 2026 | 13:50
  • 3350
  • 1
ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

ЦСКА 1948 уреди двубой с турски колос

  • 21 фев 2026 | 14:05
  • 3361
  • 1