Ръсел: На тестовете направих най-лошите си стартове

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел обясни, че двата старта, които е симулирал по време на тестовете преди началото на сезон 2026, са „най-лошите“ в цялата му кариера. И британецът предположи, че Ферари ще имат предимство в това отношение.

Промените в начина на стартиране са основна тема тази зима, тъй като пилотите трябва да дават газ поне 10 секунди и да вдигат оборотите, за да „събудят“ турбото и да могат да го използват пълноценно при потегляне.

А това се налага след премахването на мотор-генераторните групи MGU-H, които в последните години осигуряваха така важната допълнителна мощност при старт и потеглянето ставаше плавно и бързо.

„Мисля, че за да имаме потенциал да се борим за победи, то задължително ще трябва да правим много добри стартове – обясни Ръсел вчера. – Последните два старта, които направих тази седмица бяха най-лошите в кариерата ми във Формула 1. А Люис тръгна от 11-ата позиция и излезе първи.

„На този етап не мисля, че има значение колко си бърз. Но забавянето на старта ще ни препъне. В момента не можем да се оправим с това.“

Хамилтън изпревари няколко коли при симулацията на старт и това привлече вниманието на другия пилот на Мерцедес.

„Изглежда, че във Ферари разполагат с много мощност на старта – обясни Андреа Кими Антонели. – Но ние направихме доста промени за последния ден от тестовете, за да напреднем в тази област

„Все още обаче изоставаме при стартовете, процедурата за потегляне е много сложна и всичко трябва да е изпълнено както трябва.“

Много пилоти са на мнение, че стартовете ще са много важни, поне в началото на годината, като Оскар Пиастри дори на два пъти коментира темата и предположи, че грешна преценка от страна на пилота може да доведе до сериозна загуба на време и позиции при потегляне.

Снимки: Gettyimages