Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

Серхио Перес пое вината за удара със съотборника си в Кадилак Валтери Ботас по време на Гран при на Китай, като инцидентът стана в първата обиколка на състезанието. Перес атакува пролука от вътрешната страна, само за да установи, че тя изчезва, и след като закачи Ботас, загуби време заради завъртане.

Ботас получи повреди по пода на болида си, но продължи и завърши на 13-о място, докато Перес преодоля по-късни проблеми със задвижващата система, за да заеме 15-а позиция. Така Кадилак записа първия си двоен финал едва във второто си състезание.

🚨 SERGIO PEREZ takes BLAME for first-lap crash with teammate Valtteri Bottas in China.



👉 Jokes he needed a 'MUSHROOM' power-up, criticizing 2026 F1 car overtaking mechanics.



Both Cadillacs finished the race, with Bottas taking 13th for the team's best result so far. pic.twitter.com/mymcoslJ3v — Motorsportive (@MotorsportiveHQ) March 16, 2026

„Всичко беше по моя вина - заяви мексиканецът след състезанието. - Видях пролуката. Атакувах, но очевидно, като погледна сега към случката, Валтери нямаше къде да отиде, за съжаление. В крайна сметка това ми коства състезанието, защото се завъртях и загубих много време.“

Той добави: „Това е най-лошото чувство, което можеш да изпиташ, за мен самия, за отбора. За щастие, нищо сериозно не се случи. А инцидентът, просто мисля, че беше грешна преценка от моя страна.“

В миналото Перес е имал противоречиви сблъсъци със съотборници, най-вече с Естебан Окон във Форс Индия, и изрази облекчение, че Ботас не е имал проблеми с него след състезанието.

„Мисля, че така трябва да бъде - допълни Чеко. - Когато няма лоши намерения между съотборници и когато погледнеш инцидента, мисля, че е важно веднага да се извиниш и да осъзнаеш, че си сбъркал, и това е положението.

„Понякога правиш грешки. И за съжаление, тази беше с Валтери, но се радвам, че той завърши състезанието.“

Колата за сигурност позволи на Перес да настигне Ботас, но след това проблеми със задвижващата система му попречиха да поддържа неговото темпо.

„За щастие, успях да се върна в колоната - обясни Перес. - И тогава, във втория стинт, тъкмо се готвех да изпреваря Валтери с активиран режим за атака, и загубих двигателя, загубих батерията, така че загубих около пет секунди. А по-късно загубих още 15 или 20 секунди.

„Като цяло, мисля, че положителното е, че завършихме и с двете коли. Отрицателното е, че имаме много неща за оправяне в доста области, за да сме сигурни, че не губим позиции на пистата и пристигаме на състезанията много по-подготвени.“

Междувременно Ботас призна, че щетите от сблъсъка в първата обиколка са попречили на напредъка му.

„Имах голямо липсващо парче от пода от лявата страна, така че това не помогна - заяви той. - Усетих контакта. Не знаех, че е там, но в крайна сметка всичко е наред. Ще го разгледаме, ще видим какво можехме да направим по-различно. Но в крайна сметка и двамата завършихме.“

Ботас беше доволен, че е стигнал до финала след отпаданията в Мелбърн и в спринта в Шанхай, въпреки че крайната му позиция беше облагодетелствана от големия брой отпаднали пилоти.

„Много, много съм щастлив, че завърших 13-и във второто ни състезание, като вече се доближаваме до точките - допълни финландецът. - Разбира се, имаше много отпаднали, но това е добър резултат за нас.

„Със сигурност ни липсва скорост. Виждаме, че в момента можем да се борим единствено с Астън Мартин, но поне можем да се борим с тях. Ако искаме да победим някои други отбори, тогава ни трябва по-добро представяне.“

F1 Photographer Martin Trenkler captured an image of Sergio Perez' Cadillac after Sprint qualifying, which shows that the sidepod/engine cover on the right hand side broke off. pic.twitter.com/YqMhm5ppFc — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) March 14, 2026

