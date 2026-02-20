Популярни
  Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

  • 20 фев 2026 | 20:36
  • 767
  • 0
Каземиро може да стане 28-ият футболист, играл заедно с Роналдо и Меси

Интер Маями проявява сериозен интерес към халфа на Манчестър Юнайтед Каземиро. Английският клуб и бразилецът, който навършва 34 години през следващата седмица, вече обявиха, че след края на сезона ще се разделят. Според “Сън” тимът от Флорида, в който играе Лионел Меси, обмисля сериозно възможността да привлече Каземиро след Световното първенство. Желанието на Дейвид Бекъм е бразилецът да замени Серхио Бускетс, който в края на миналата година сложи край на кариерата си.

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Ако този трансфер се случи и бившият ас на Реал Мадрид заиграе заедно с бившата звезда на Барселона, Каземиро може да стане 28-ият футболист, който в своята кариера е имал шанса да играе в един отбор и с Кристиано Роналдо, и с Лионел Меси.

Порто, Сао Паоло и клубове от Саудитска Арабия обаче също имат интерес, като не е изключено бразилецът отново да се събере с CR7 в Ал-Насър.

Ето всички играчи, които до момента са били съотборници и с Меси, и с Роналдо: Анхел Ди Мария, Серхио Рамос, Жерард Пике, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Карлос Тевес, Кейлор Навас, Деко, Ашраф Хакими, Алехандро Гарначо, Лисандро Мартинес, Витиня, Нуно Мендеш, Данило Перейра, Габриел Хайнце, Миралем Пянич, Артур Мело, Андре Гомеш, Нелсон Семедо, Франсиско Тринкао, Ренато Санчес, Пабло Сарабия, Хенрик Ларсон, Мартин Касерес, Есекиел Гарай , Фернандо Гаго и Гонсало Мартинес.

