Артета: Трябва да се научим да преодоляваме трудните моменти

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не беше никак щастлив след равенството 2:2 с Уулвърхамптън, като не скри разочарованието си от представянето на своя отбор.

„Много е трудно да се приеме. През второто полувреме не играхме така, както трябва, и както е нужно, за да спечелиш мач от Премиър лийг. По-добре е да не давам оценки сега, когато емоциите са твърде силни. Трябва да приемем този удар, заслужихме си го“, заяви испанският специалист.

„На фона на емоциите е лесно да кажеш нещо, което да навреди на отбора. Всички искат най-доброто. Трябва да преминаваме и през трудни моменти. Днес платихме цената в последната минута. Необходимо е да изпълняваме основните неща много по-добре, отколкото го направихме“, продължи Артета.

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

„Трябва да бъдем самокритични, защото не играхме достатъчно добре. През последните месеци в първенството се представяме нестабилно“, призна мениджърът на „топчиите“.

„В трудните моменти трябва да покажем колко силно искаме да победим и колко сме добри. Трябва да проявим характер", добави Микел Артета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages