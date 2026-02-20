ФИА допуска промени в правилата за 2026 след оплакванията на пилотите

След първите тестове на писта с болидите за сезон 2026 във Формула 1, реакциите на пилотите относно машините, създадени по новите технически правила са смесени. Световният шампион Ландо Норис и Джордж Ръсел се изказаха положително, докато Макс Верстапен, Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън бяха по-критични.

Пилотът на Ред Бул дори заяви, че позитивно настроените пилоти могат да се съберат в малка „туристическа палатка“, докато тези с възражения формират значително по-голям лагер. След тази забележка Норис също призна, че според него това не е най-чистата форма на състезания.

Подобно на шефовете на Формула 1, във ФИА също се пазят от прекалено остра реакция. Според директора, отговарящ за едноместни болиди към ФИА, Николас Томбазис, новите регулации са до голяма степен в ред, въпреки че той е отворен да изслуша първоначалните оплаквания.

„Колите са нови - посочи Томбазис на тестовете в Бахрейн. - През лятото и есента на миналата година много хора караха на симулаторите и изразяваха огромни притеснения. Мисля, че коментарите в Барселона и Бахрейн със сигурност са много по-добри от това, което хората казваха въз основа на симулатора. Но все още има някои коментари, като тези на Макс.

„Напълно сме наясно, че може да се наложи да направим корекции. Това е дискусия, която водим открито с отборите и производителите на задвижващи системи от много дълго време. И с пилотите, разбира се. Така че мисля, че има начини, по които можем да действаме като спорт, за да направим корекции в правилата.“

Очевидният последващ въпрос е какви корекции се обсъждат зад кулисите? „Е, потенциално по някои от правилата, свързани с разгръщането на енергията“, отговори Томбазис.

Въпреки че ръководният орган иска да изчака първите няколко състезания, преди да излезе с конкретни предложения, в падока се разбира, че фокусът ще бъде основно върху акумулирането на енергия. ФИА би могла например да позволи на пилотите да възстановяват повече енергия на обиколка.

Това би означавало, че те ще имат и повече енергия за използване и следователно тя няма да свършва толкова бързо на правите, както обясни Верстапен. Това обаче би означавало също, че в завоите и при допълнително превключване на по-ниски предавки може да се наложи по-сериозно управление на енергията, за да се възстанови тази допълнителна мощност. Според ФИА тези аспекти са свързани предимно със софтуера и начина на работа на задвижващата система и следователно нямат големи последици за хардуера.

„Няма да има нужда от промяна на самата система за задвижване - добави Томбазис. - По-скоро ще е свързано с начина, по който управлявате системата си. Ясно е, че ако отидете при инженер по задвижващи системи, той ще каже: „Е, това променя малко работния цикъл. И ако го знаех, може би щях да направя това малко по-различно“ или нещо подобно.“

„Смятаме, че не сме в лоша позиция в момента - допълни той. - Но ако се наложат някои корекции след тези коментари, ще ги обсъдим колективно като спорт и ще направим необходимото. Мисля, че ако вземете коментарите, направени през ноември, октомври или миналото лято, сега сме много, много по-добре. Разгледахме много от притесненията. Разгледахме ли всяко едно притеснение? Не. Мисля, че има някои теми, които все още са отворени.

„Разбира се, много е лесно да се каже, че ако двигателят с вътрешно горене беше много по-голям, а ERS много по-малка, щеше да има по-малко от тези проблеми. И това е вярно. Знаем още от 2022 г., че решението за мощност 50/50 носи предизвикателства.

„Това не е новост или изненада. Свършихме огромно количество работа по начина, по който тази енергия се разгръща. И мисля, че сме свършили, по мое мнение, 90% от работата, за да стигнем до разумна позиция. Може да има някои корекции, докато научаваме повече за колите, и сме напълно отворени да ги направим.“

От ФИА искат да изчакат поне първите няколко състезания, за да видят каква е реалната картина. Томбазис призова феновете да не си правят прибързани и крайни заключения след предстоящата надпревара в Мелбърн.

„Ще вземем решението, което е най-добро за спорта - добави Томбазис. - Това е маратон, а не спринт. Определено се надявам, че в Австралия ще бъде вълнуващо. Но не мисля, че Австралия е решаваща за всичко. Предстоят ни пет години и разполагаме с много ясни инструменти как да реагираме.“

