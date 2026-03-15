Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Първите промени в правилата: Повече мощност от бензиновия мотор?

  • 15 март 2026 | 16:23
ФИА и Формула 1 вече подготвят първите промени в новите технически правила, като те ще бъдат насочени към съотношението между мощността, която идва от двигателите и тази, която се осигурява от електрическия компонент в хибридната система.

По новите правила, от тези над 1000 конски сили обща мощност, 53% идват от бензиновия V6 мотор, а останалите 47 – от енергията, събрана в батерията. Проблемът е, че хибридните системи трудно осигуряват тези 47% и се налага двигателят да работи като генератор, за да подпомага зареждането на батерията. Което води до „супер клипинг“, по-ранно връщане на газта и пускане на колата по инерция при зоните за спиране.

Според непотвърдена информация, първите промени в тези правила ще станат факт още за състезателния уикенд в Маями в началото на май, като дотогава остана едно състезание – в Япония. През април няма да има стартове във Формула 1, след като надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени.

Предполага се, че за Маями бензиновите мотори ще осигуряват по-голям процент от мощността – 55 или по-вероятно 60%, а батерията ще трябва да осигурява енергия за останалите 40% от мощността. Това трябва смекчи режима на възвръщане на енергия и да има по-малко места, където пилотите връщат газта или пък системата насочва енергия към батерията докато те карат на пълна газ.

