Шарл Леклер най-бърз в последната сутрин в Бахрейн

Шарл Леклер с Ферари записа най-доброто време в петъчната сутрешна сесия в Бахрейн днес, докато проблемите за Астън Мартин продължиха и в последния ден от предсезонните тестове във Формула 1 за 2026 година.

Леклер постигна време от 1:33.689 минути с гуми C3 още в първия час, като това е третата сесия, в която той е начело през последните две седмици. Освен че беше най-бърз, Шарл направи и втория най-голям брой обиколки в петък сутринта – 80 тура на пистата „Сахир“, които включваха и пълна състезателна симулация.

Технически проблем спря Антонели в Бахрейн

По време на симулацията той използва както средно твърдите, така и твърдите гуми, докато Ферари за втори ден тестваше уникалното си задно крило с въртящ се на 270 градуса горен елемент.

Втори остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който завърши на 0,227 секунди от Леклер. 19-годишният италианец също записа най-бързата си обиколка с гуми C3, но направи едва 49 тура, след като предизвика единствения червен флаг за сесията, като спря между завои 10 и 11.

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

Според неофициална информация Антонели е претърпял загуба на пневматично налягане, което е наложило смяна на задвижващата система на неговия болид и той не се завърна на пистата в оставащите 100 минути.

Топ три допълни Оскар Пиастри, който беше на 0.663 секунди зад Льоклер, след като записа своето време с гуми C4 и направи 66 обиколки за Макларън.

Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

Снимки: Gettyimages