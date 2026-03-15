Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов поздрави пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели за първата му победа във Формула 1, която стана факт днес на финала на Гран При на Китай.

Никола избра обща снимка на двамата от 2018, когато те бяха съперници в картинга, за да поздрави италианеца за успеха.

Always believe in yourself! 😮‍💨



There's no doubting Kimi's talents after his sensational Shanghai win 🏆#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/weng63heEo — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

В началото на сезона Българския лъв пък спечели първата си победа във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Мелбърн.

