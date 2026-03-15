Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

  • 15 март 2026 | 18:33
  • 898
  • 0
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов поздрави пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели за първата му победа във Формула 1, която стана факт днес на финала на Гран При на Китай.

Никола избра обща снимка на двамата от 2018, когато те бяха съперници в картинга, за да поздрави италианеца за успеха.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
В началото на сезона Българския лъв пък спечели първата си победа във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Мелбърн.

Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия
Следвай ни:

