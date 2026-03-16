Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Атанас Атанасов е фаворит да поеме Монтана. Вчера варненският специалист беше на трибуните на стадион "Тича", където изгледа загубата на тима от Северозападна България срещу Черно море. Още вчера временният наставник Дилян Иванов заяви на въпрос дали Орела ще наследи Акис Вавалис начело на тима от "Огоста", че отговор трябва да даде клубното ръководство.

Очаква се до ден-два да има яснота, като в неделя Монтана посреща Берое в битка на дъното в efbet Лига. Орела има богат опит на "Огоста", като през 90-те години на миналия век беше футболист в отбора, а след това на три пъти и старши треньор.