Технически проблем спря Антонели в Бахрейн

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели стана причина за спиране на сесията с червен флаг малко след средата на последната сутрин от тестовете на пистата „Бахрейн Интернешънъл Съркит“. Болидът на италианския пилот спря малко след завой номер 10, като причината изглеждаше липса на енергия от задвижващата система W17, въпреки че конкретният проблем все още не е официално потвърден.

До този момент Антонели, който има три подиума в кариерата си, се представяше силно, като беше завършил 49 обиколки. Той заемаше второ място във временното класиране с време 1:33.916, само с малко над две десети от секундата по-бавно от лидера Шарл Леклер (1:33.689).

Антонели все още държи най-бързото време от двата официални теста в Сахир досега. Той постигна 1:32.803 вчера вечерта, като Мерцедес остава сред фаворитите в предсезонната подготовка въпреки полемиката около степента на сгъстяване на тяхната задвижваща система.

Очаква се 19-годишният пилот да предаде болида на своя съотборник Джордж Ръсел за следобедната сесия в последния ден от тестовете.

