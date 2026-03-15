Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

Световните рали шампиони Кале Рованпера и Ойт Танак бяха сред първите, които поздравиха Такамото Кацута, след като японският пилот постигна емоционална дебютна победа в Световния рали шампионат (WRC) в рали „Сафари“ в Кения. Триумфът на Кацута и неговия навигатор Аарън Джонстън в едно от най-тежките ралита в новата история на WRC вероятно ще бъде една от най-вдъхновяващите истории на сезон 2026.

Кацута спечели победата в своя 94-ти старт в WRC, превръщайки се в първия японец, триумфирал в кръг от шампионата след Кенджиро Шинозука, който спечели рали „Кот д'Ивоар“ през 1992 година. Тъй като Така е един от най-харесваните и трудолюбиви пилоти в WRC, не беше изненада, че победата му предизвика също толкова радостни реакции от страна на неговите съперници, както и сред феновете му.

Веднага след победата Кацута побърза да благодари на своя отбор Тойота и на световния шампион за 2019 Ойт Танак. В навечерието на откриването на сезона в Монте Карло Кацута разкри, че близкият му приятел Танак е поел ролята на негов ментор през тази година.

„Не знам какво да кажа - заяви емоционалният Кацута. - Имахме толкова много трудни моменти. Аарън работи много усилено с мен, а отборът винаги вярваше в мен, дори когато се провалях. Благодаря на целия екип. Благодаря на тях, на Аарън и на семейството ми, което винаги ме е подкрепяло. Най-накрая се случи. Толкова много моменти, толкова много неща се случиха. Благодаря на Ойт. Той беше до мен във всеки един момент, изпращаше ми съобщения. Събуждаше се по-рано от мен. Успях, благодаря ти.“

Танак, който тази година си взе почивка от пълноценно участие в ралитата, не закъсня с публикация в социалните мрежи, след като Кацута си осигури победата.

„Наистина се гордея с теб, приятелю! Знам колко много означава това за теб и колко труд стои зад него. Първата е в актива, а сега поглед напред. Браво, Така-сан“, гласеше публикация в социалните мрежи на Танак.

Поздравления дойдоха и от близкия приятел на Кацута, бивш негов съотборник в Тойота и двукратен световен шампион в WRC, Кале Рованпера.

„Наистина съм щастлив да видя как Така печели. Беше супер вълнуващо да гледам последния ден и определено бях много по-нервен, отколкото когато аз карам или се боря за победи. Това показва колко развълнуван бях и колко важно беше това и за мен - каза Рованпера, който тази година замени WRC с кариера в японската Супер Формула. - Лично аз съм бил с Така много, много години в добрите и лошите моменти и за двама ни. Подкрепяли сме се толкова много и сме преминавали през тези възходи и падения, така че винаги е много емоционално да го видя как постига победата. Тя е напълно заслужена, особено тази година и в тазгодишните условия, където дори преминаването през етапите е трудно. Напълно заслужено. Той се справи наистина добре направено и нямам търпение да видя Така, за да отпразнуваме тази победа. Наистина се гордея с него.“

Настоящите съотборници на Кацута в Тойота в WRC също не скриха задоволството си от победата, след като са били свидетели на годините отдаденост и решимостта на 32-годишния пилот да се справя с неуспехите в кариерата си.

„Всички харесват Така и се разбират с него - обясни настоящият лидер в шампионата Елфин Еванс. - В крайна сметка той работи много, много усилено и напълно заслужава победата, така че съм много щастлив за него и Аарън.“

Победителят от Монте Карло Оливер Солберг добави: „Фантастично. Ако попитате в сервизния парк кой искат да спечели, това определено е Така. Невероятно е, целият труд, който е положил, и страстта, която има. Като един Солберг, аз обичам страстта. Той наистина заслужава това и да видим тази радост. Първата победа винаги е много специална.“

