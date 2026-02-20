Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

Доставчикът на задвижващи системи на Астън Мартин - Хонда, излезе с официално изявление относно проблемите на отбора вчера, след като Фернандо Алонсо спря на пистата заради повреда и предизвика червен флаг. От компанията потвърдиха, че повреда, свързана с батерията, е нарушила тестовата програма на тима.

В изявлението си Хонда обяснява, че провежда симулации на тестовия стенд в базата си в Сакура, преди да адаптира днешния график за работа на пистата спрямо създалата се ситуация.

Alonso has stopped on track... and we have a red flag 🚩#F1 #F1Testing pic.twitter.com/fp4ndAG0w8 — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

„Последната ни серия от обиколки с Фернандо Алонсо вчера разкри проблем, свързан с батерията, който се отрази на тестовия ни план с Астън Мартин. Оттогава извършваме симулации на тестовия стенд в HRC Сакура. Поради това, както и поради недостиг на части за задвижващата система, адаптирахме днешния си план, който ще бъде силно ограничен и ще се състои само от кратки серии обиколки“, се казва в изявлението.

Към момента Астън Мартин е сред отборите с най-малък пробег в хода на тестовете в Бахрейн. Тимът предизвика червени флагове и в двата дни от изпитанията, като в първия ден Ланс Строл загуби контрол над болида си в следобедната сесия на завой 11.

Алонсо също не беше пощаден от проблеми, като претърпя подобен инцидент по време на своите обиколки следобед през втория ден на пистата „Сахир“.

По-рано Алонсо призна, че очаква проблемите с болида AMR26 да бъдат разрешени в рамките на първите няколко състезания от новия сезон.

Двукратният световен шампион посочи, че отборът вече има решение на настоящите си затруднения и то ще бъде приложено скоро. Алонсо добави, че въпреки това екипът на Астън Мартин ще продължи да се опитва да отстрани проблемите си още преди първото състезание в Австралия.

