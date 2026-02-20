Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

Защо днес не виждаме на пистата колата на Астън Мартин?

  • 20 фев 2026 | 12:46
  • 211
  • 0

Доставчикът на задвижващи системи на Астън Мартин - Хонда, излезе с официално изявление относно проблемите на отбора вчера, след като Фернандо Алонсо спря на пистата заради повреда и предизвика червен флаг. От компанията потвърдиха, че повреда, свързана с батерията, е нарушила тестовата програма на тима.

В изявлението си Хонда обяснява, че провежда симулации на тестовия стенд в базата си в Сакура, преди да адаптира днешния график за работа на пистата спрямо създалата се ситуация.

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?
Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

„Последната ни серия от обиколки с Фернандо Алонсо вчера разкри проблем, свързан с батерията, който се отрази на тестовия ни план с Астън Мартин. Оттогава извършваме симулации на тестовия стенд в HRC Сакура. Поради това, както и поради недостиг на части за задвижващата система, адаптирахме днешния си план, който ще бъде силно ограничен и ще се състои само от кратки серии обиколки“, се казва в изявлението.

Към момента Астън Мартин е сред отборите с най-малък пробег в хода на тестовете в Бахрейн. Тимът предизвика червени флагове и в двата дни от изпитанията, като в първия ден Ланс Строл загуби контрол над болида си в следобедната сесия на завой 11.

Технически проблем спря Антонели в Бахрейн
Технически проблем спря Антонели в Бахрейн

Алонсо също не беше пощаден от проблеми, като претърпя подобен инцидент по време на своите обиколки следобед през втория ден на пистата „Сахир“.

По-рано Алонсо призна, че очаква проблемите с болида AMR26 да бъдат разрешени в рамките на първите няколко състезания от новия сезон.

Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне
Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне

Двукратният световен шампион посочи, че отборът вече има решение на настоящите си затруднения и то ще бъде приложено скоро. Алонсо добави, че въпреки това екипът на Астън Мартин ще продължи да се опитва да отстрани проблемите си още преди първото състезание в Австралия.

Снимки: Imago

