Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

  • 15 март 2026 | 18:25
В Австралия бившият световен шампион Макс Верстапен критикува потеглянето на новия автомобил на Ред Бул и това, което се случи на старта на Гран При на Китай показа, че тимът не е решил проблемите си, свързани със стартовете. Но пък в хода на самото състезание стана ясно, че Ред Бул има доста по-сериозни проблеми в сравнение с времето, което губи при старт от място.

В спринта в Шанхай Макс потъна плашещо бързо на старта, същото стана и днес, а в последвалите обиколки се видя, че основният проблем на колата е много трудното намиране на точните настройки и оттам следва това, че автомобилът става много труден за каране.

Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

Верстапен се оплака от „ужасния баланс“ на колата, при това в хода на целия уикенд, не само днес за основното състезание. Странното завъртане на Исак Хаджар в началото на надпреварата също е част от тази тема.

Двойното отпадане на пилотите на Макларън още преди старта на Гран При на Китай осигури на Ред Бул четвъртото място в подреждането при отборите в Шанхай. За да се може Макс да се бори с лидерите тимът му трябва да се справи много бързо и без грешки с развитието на колата в следващите седмици, за да има някаква надежда за ранните летни състезания.

Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо
Още от Моторни спортове

Констанца Томова и Людмил Влахов с победи в Ловеч

  • 15 март 2026 | 16:36
  • 406
  • 0
Първите промени в правилата: Повече мощност от бензиновия мотор?

  • 15 март 2026 | 16:23
  • 1265
  • 1
Феновете на Колапинто плашат със смърт Окон

  • 15 март 2026 | 16:05
  • 983
  • 0
Ожие: Рали „Сафари“ е като ритник отзад за нас

  • 15 март 2026 | 15:42
  • 620
  • 1
Така-сан продължи японската традиция в Африка

  • 15 март 2026 | 15:18
  • 323
  • 0
Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

  • 15 март 2026 | 14:58
  • 1559
  • 3
Виж всички

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 93717
  • 382
Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

  • 15 март 2026 | 19:16
  • 10029
  • 6
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 1051
  • 4
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 15835
  • 43
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 19728
  • 18
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 27930
  • 29