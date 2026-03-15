В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

В Австралия бившият световен шампион Макс Верстапен критикува потеглянето на новия автомобил на Ред Бул и това, което се случи на старта на Гран При на Китай показа, че тимът не е решил проблемите си, свързани със стартовете. Но пък в хода на самото състезание стана ясно, че Ред Бул има доста по-сериозни проблеми в сравнение с времето, което губи при старт от място.

В спринта в Шанхай Макс потъна плашещо бързо на старта, същото стана и днес, а в последвалите обиколки се видя, че основният проблем на колата е много трудното намиране на точните настройки и оттам следва това, че автомобилът става много труден за каране.

Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

Верстапен се оплака от „ужасния баланс“ на колата, при това в хода на целия уикенд, не само днес за основното състезание. Странното завъртане на Исак Хаджар в началото на надпреварата също е част от тази тема.

Двойното отпадане на пилотите на Макларън още преди старта на Гран При на Китай осигури на Ред Бул четвъртото място в подреждането при отборите в Шанхай. За да се може Макс да се бори с лидерите тимът му трябва да се справи много бързо и без грешки с развитието на колата в следващите седмици, за да има някаква надежда за ранните летни състезания.

Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages