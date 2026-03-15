  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Констанца Томова и Людмил Влахов с победи в Ловеч

Констанца Томова и Людмил Влахов с победи в Ловеч

  • 15 март 2026 | 16:36
Легендата в родния автомобилен спорт Констанца Томова триумфира в традиционното мартенско автомобилно състезание, организирано от Община Ловеч. На старт на гаровия площад в града на люляците застанаха 12 дами и трима мъже, които водиха оспорвана надпревара и предложиха много емоции на публиката.

В клас Модифицирани автомобили победата извоюва многократната шампионка на България Констанца Томова с автомобил Ситроен Саксо, която наскоро навърши 74 години. Втора се класира Боряна Василева – също от София, с Мицубиши Колт.

Изключителна битка в Гимхана Варна 2025

В клас стандартни автомобили участничките бяха разделени в две групи. В първа група - при автомобилите с кубатура на двигателя до 1600 куб. см., победител стана Кремена Митева от Созопол с Дайхацу Копен, следвана от ловчалийката Виктория Нинова с Киа и софиянката Рая Капковска със Сузуки Суифт.

Във втора група - при автомобилите над 1601 кубика, най-бърза бе Кристина Петкова от Ловеч с Мазда МХ3, а нейни подгласнички станаха Катя Кютукчиева от Петрич с Опел Корса и Геновева Тодорова със Сеат Леон. Плевенчанката Петя Иванова с БМВ пък получи купата в клас електрически автомобили.

Констанца Томова триумфира в Ловеч

При мъжете победата грабна четирикратният шампион на България по гимкхана Людмил Влахов с Тойота Ярис, който изпревари Красимир Дмитров със Сузуки суифт и Ивайло Русев със Ситроен Саксо.

Наградите на победителите и призьорите връчиха кметът на Ловеч Страцимир Петков, директорът на ралито Ивелин Йончев и автомобилният деятел и общественик Валентина Янкова.

Снимка: Профил на Констанца Томова във Фейсбук

