Формула 1 обмисля промени във формата на уикендите и 12 спринта от 2027

Ръководството на Формула 1 активно проучва възможността за удвояване на броя на спринтовите състезания от шест на дванадесет годишно, считано от 2027 и разглежда други промени във формата на стандартните състезателни уикенди.

Притежателят на търговските права на Формула 1 Либърти Медия отдавна иска да увеличи броя на спринтовете, тъй като те водят до по-голям интерес от страна на фенове, телевизионни оператори и промоутъри, въпреки че натоварват повече пилотите и отборите.

Основният мотив зад стремежа на ФОМ за повече спринтове е желанието да се предложи на зрителите смислено действие на пистата през всичките три дни. Поради тази причина, дори и в обикновените състезателни уикенди, шефът на Формула 1 Стефано Доменикали иска да види промени във формата, за да добави състезателен елемент в петък, вместо обичайните две свободни тренировки.

„Причината, поради която започнахме да обсъждаме броя на спринтовете и евентуално различен формат, е обратната връзка, която получихме от феновете и промоутърите – хората искат да виждат истинско действие през трите дни. Още в петък те искат да видят нещо спортно – квалификация или нещо друго - заяви Доменикали по време на предсезонните тестове в Бахрейн. - Дори и да не е спринтов уикенд, има тенденция и за желания за нещо различно. Обмисляме как да направим всеки ден на пистата значим.“

ФОМ осъзнава, че добавянето на състезателни елементи в петък би създало проблем за неопитните пилоти-новобранци. Една от идеите е да им се предостави допълнително време за тренировки.

„Нямам нищо против да има по-дълги свободни тренировки или сесии, в които те да имат право да карат, защото е ясно, че в спринтов уикенд нямаш много време за подготовка, ако си новак - добави Доменикали. - Това е въпрос, който разглеждаме, и скоро ще представим нещо реално в тази насока.“

Доменикали коментира и перспективата за добавяне на нови състезания в календара. Формула 1 се е ангажирала да се придържа към настоящия брой от 24 кръга годишно и е предвидила възможност за добавяне на събития на ключови пазари като Югоизточна Азия или дългоочакваното завръщане в Африка.

След продължителни преговори в Руанда, Тайланд и Южна Корея обаче стана ясно, че нови събития извън Европа едва ли ще се осъществят преди 2029 година.

Това може да предостави възможност на европейските писти да запазят настоящите си места или да се завърнат в календара. По-рано тази седмица Формула 1 обяви, че Барселона ще продължи да бъде домакин на състезание в четните години, редувайки се с Белгия.

Едно състезание, което изглежда напът да се завърне в календара, е това в Турция, като организаторите на „Истанбул Парк“ са категорични, че сделката е близо. Доменикали заяви, че споразумение за Гран при на Турция все още не е финализирано, но посочи, че последните допълнения към календара отговарят на критиките, че Ф1 се насочва твърде много към улични писти.

„Турция не е потвърдена на 100%. Очаквайте новини за Турция, нека го кажа така - уточни италианецът. - И това е в отговор на хората, които казваха, че има твърде много улични състезания. Новите, които идват, са истински писти, а не улични трасета. Както казах, очаквайте новини за Турция, но в Португалия имаме постоянна писта, в Мадрид имаме хибрид между улично трасе и писта. В бъдеще е възможно да редуваме и други състезания, но искаме да се придържаме към бройката от 24 състезателни уикенди."

