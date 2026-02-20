Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне

Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне

  • 20 фев 2026 | 10:16
  • 1014
  • 1

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали отговори на критиките на 4-кратния световен шампион Макс Верстапен, насочени срещу новите правила и промените по болидите. Италианецът даде да се разбере, че е уверен, че Макс няма да напусне Формула 1 само защото управлението на новите коли не му харесва.

След първите тестове преди сезон 2026 Верстапен обясни, че използването на повече мощност, идваща от електрическата система е „антисъстезателно“ решение и че Формула 1 се превръща във „Формула Е на стероиди“.

Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн
Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

Заради по-сериозното управление на енергията пилотите вече трябва да работят повече по акумулирането на електрическа енергия, включително и по време на бързите си квалификационни обиколки, като много пилоти са на мнение, че тези изисквания противоречат на смисъла на Формула 1.

„Срещнах се с всички пилоти, вчера се видях с Макс – обясни Доменикали в Бахрейн. – Гарантирам ви, че Макс обича Формула 1 и го грижа за спорта повече от всеки друг.

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно
Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

„Ясно е какво иска да каже Макс, но ние проведохме много успешна среща с него, с ФИА, с отборите и изяснихме какво е искал да каже той. Макс държи да се работи в посока запазването на таланта на пилотите в центъра на състезанията без обаче да променяме подхода си към развитието на Формула 1.

„Аз имам много добри отношения с Макс. Познавам го много добре и прекарвам много време с него. Затова и съм сигурен, че той няма да си тръгне от Формула 1, гарантирам го. Той обича Формула 1, в това няма никакво съмнение.“

Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

  • 19 фев 2026 | 19:55
  • 2398
  • 1
Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

  • 19 фев 2026 | 18:08
  • 9814
  • 1
Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

  • 19 фев 2026 | 17:05
  • 6556
  • 2
Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

  • 19 фев 2026 | 15:11
  • 1355
  • 0
Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

  • 19 фев 2026 | 14:54
  • 456
  • 0
Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

  • 19 фев 2026 | 14:38
  • 868
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4567
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6726
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91204
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 7993
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6859
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 66943
  • 38