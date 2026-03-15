Защо двамата пилоти на Макларън не стартираха днес?

Технически проблеми извадиха и двата болида на Макларън от Гран При на Китай във Формула 1 още преди старта на състезанието, за огромно разочарование на Ландо Норис и Оскар Пиастри. Това е първият случай от две десетилетия, в който отборът регистрира двойно отпадане преди старта.

Заради проблем с електрониката, действащият световен шампион Норис така и не успя да излезе от гаража за надпреварата в Шанхай. Междувременно съотборникът му Пиастри трябваше да бъде върнат обратно в питлейна от стартовата решетка поради, както австралиецът го описа, „електрически проблем със задвижващата система“.

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

„Честно казано, не знам кога се появиха проблемите - коментира Норис, помолен да опише хронологията на събитията. - Понякога е по-добре просто да оставиш екипа да си върши работата, но аз разбрах около 20 минути преди да трябва да изляза от гаража. Мисля обаче, че те вече работеха по проблема от известно време. Някакъв електрически проблем със задвижващата система, поради който дори не може да се стартира.

„Така че, да, жалко. Първият ми случай на пропуснато състезание във Формула 1, което е тъжно. И още по-лошо е, че е двойно отпадане, заедно с Оскар. Да, не е най-добрият ден за нас“, добави той.

Въпреки всичко Норис се качи в болида си, което породи спекулации, че все пак може да участва в състезанието.

„Опитваха се да поправят колата, така че никога не се знае - допълни той. - Дори останах в колата през първите няколко обиколки, в случай че има червен флаг или нещо подобно и късметът се обърне в наша полза. Но не се случи. Просто предпочетохме да сме готови, в случай че нещо магически се появи и започне да работи. Но не и днес.“

Междувременно проблемът на Пиастри се прояви в най-неподходящия момент.

„Всичко беше наред по пътя към решетката - разкри той. - Мисля, че е подобно – електрически проблем със задвижващата система, какъвто мисля, че имаше и Ландо, но не е същият електрически проблем. Така че, да, това очевидно е разочароващо, но каквото – такова.“

Това е второ поредно пропуснато състезание за Пиастри, който катастрофира на път за стартовата решетка на „Албърт Парк“ миналия уикенд – огромно разочарование за родения в Мелбърн пилот, който този път беше по-философски настроен.

„Мина доста време, откакто съм гледал две състезания по телевизията - коментира той. - Очевидно, знаете, този път е малко по-различно. Миналата седмица беше доста тежко за преглъщане. Този път... за съжаление, такива неща се случват понякога в състезанията и особено в началото на нови регулации, вероятно не е огромна изненада. Така че, да, просто е жалко, че се случи и на двете коли едновременно.“

„Искам да кажа, просто съм разочарован, това е всичко - допълни Оскар. - Разочарован съм, че не успях да изляза и да си свърша работата днес. Разочарован съм за целия отбор, не само за мен. Разбира се, обичам механиците, всички влагат много труд, а това е просто сложна част от оборудването. Има много нови неща и, разбира се, някои нови проблеми, които все още откриваме понякога.“

Единственият предишен случай, в който и двата болида на Макларън не успяха да стартират, е Гран При на САЩ през 2005 година Тогава Кими Райконен и Хуан Пабло Монтоя се оттеглихав края на загряващата обиколка заедно с всички останали пилоти с гуми Мишлен поради опасения за издръжливостта на гумите им на виражите на пистата в Индианаполис.

