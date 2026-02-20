Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

  • 20 фев 2026 | 12:33
  • 436
  • 1

Международната автомобилна федерация (ФИА) излезе с първоначално решение относно легалността на радикалния дизайн на задното крило на Ферари, което беше използвано за първи път в четвъртък по време на тестовете във Формула 1.

По време на своите пет обиколки на пистата, преди да се появят технически проблеми в болида SF-26, Люис Хамилтън демонстрира уникалния дизайн на задното крило. При него подвижният елемент за активна аеродинамика се завърта на 270 градуса, за да се отвори.

Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне
Шефът на Формула 1: Гарантирам, че Макс няма да си тръгне

В сряда отборът беше използвал типичен механизъм за отваряне в стил DRS. Когато Хамилтън се завърна на пистата в четвъртък следобед, той отново караше с конвенционалния вариант, като шефът на тима Фред Васьор не изключи възможността новото крило да бъде използвано в състезанията през новия сезон.

Когато е активирано, крилото всъщност създава подемна сила, подобно на самолетно крило, което помага за още по-голямо намаляване на въздушното съпротивление и увеличаване на максималната скорост.

Технически проблем спря Антонели в Бахрейн
Технически проблем спря Антонели в Бахрейн

Коментирайки свежия дизайн, техническият директор на ФИА за едноместните болиди, Николас Томбазис, обясни за „свободата“, която е дадена на отборите в тази област, и даде положителна оценка за легалността на дизайна.

„Като цяло, ние насърчаваме решения, които намаляват въздушното съпротивление - заяви Томбазис, цитиран от RacingNews365. - „Ето защо правилата за DRS от миналата година, които ограничаваха размера на отваряне на подвижния елемент, не бяха запазени за тази година. Целта е да се даде повече свобода и ние вярваме, че решението на Ферари е в рамките на правилата.“

Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

  • 19 фев 2026 | 19:55
  • 2437
  • 1
Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

  • 19 фев 2026 | 18:08
  • 9910
  • 1
Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

  • 19 фев 2026 | 17:05
  • 6636
  • 2
Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

  • 19 фев 2026 | 15:11
  • 1403
  • 0
Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

  • 19 фев 2026 | 14:54
  • 465
  • 0
Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

  • 19 фев 2026 | 14:38
  • 880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 4217
  • 1
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 13496
  • 18
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 10073
  • 18
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 94988
  • 384
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 9018
  • 15
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 8264
  • 0