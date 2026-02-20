Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

Международната автомобилна федерация (ФИА) излезе с първоначално решение относно легалността на радикалния дизайн на задното крило на Ферари, което беше използвано за първи път в четвъртък по време на тестовете във Формула 1.

По време на своите пет обиколки на пистата, преди да се появят технически проблеми в болида SF-26, Люис Хамилтън демонстрира уникалния дизайн на задното крило. При него подвижният елемент за активна аеродинамика се завърта на 270 градуса, за да се отвори.

В сряда отборът беше използвал типичен механизъм за отваряне в стил DRS. Когато Хамилтън се завърна на пистата в четвъртък следобед, той отново караше с конвенционалния вариант, като шефът на тима Фред Васьор не изключи възможността новото крило да бъде използвано в състезанията през новия сезон.

Когато е активирано, крилото всъщност създава подемна сила, подобно на самолетно крило, което помага за още по-голямо намаляване на въздушното съпротивление и увеличаване на максималната скорост.

Коментирайки свежия дизайн, техническият директор на ФИА за едноместните болиди, Николас Томбазис, обясни за „свободата“, която е дадена на отборите в тази област, и даде положителна оценка за легалността на дизайна.

„Като цяло, ние насърчаваме решения, които намаляват въздушното съпротивление - заяви Томбазис, цитиран от RacingNews365. - „Ето защо правилата за DRS от миналата година, които ограничаваха размера на отваряне на подвижния елемент, не бяха запазени за тази година. Целта е да се даде повече свобода и ние вярваме, че решението на Ферари е в рамките на правилата.“

