  Ландо Норис се е разделил с гаджето си

Ландо Норис се е разделил с гаджето си

  • 20 фев 2026 | 15:27
  • 870
  • 1
Ландо Норис се е разделил с гаджето си

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис се е разделил с гаджето си Маги Корсейро, стана ясно в хода на предсезонните тестове в Бахрейн.

Британският пилот и 23-годишната португалска актриса и модел бяха заедно от 2023 година и португалката беше в бокса на Макларън за Гран При на Абу Даби, където Норис детронира Макс Верстапен и взе световната титла.

Информацията за раздялата на Норис с Корсейро е на британския вестник The Sun, като източникът е видео, публикувано в ТикТок, в което Ландо казва на колегата си Карлос Сайнц-младши, че е останал сам.

Във видеото Карлос пита Ландо дали всичко в отношенията му с Маги е наред, а Норис му отговаря отрицателно, след което казва, че вече е сам. Но заради лошото качество на звука в клипа последната реплика не е особено ясна.

Клипчето е заснето докато пилотите позират за обща снимка по време на тестовете тази седмица в Бахрейн.

Норис и Корсейро се разделиха веднъж през 2024, но през 2025 отново се събраха заедно.

Снимки: Imago

