Ландо Норис се е разделил с гаджето си

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис се е разделил с гаджето си Маги Корсейро, стана ясно в хода на предсезонните тестове в Бахрейн.

Британският пилот и 23-годишната португалска актриса и модел бяха заедно от 2023 година и португалката беше в бокса на Макларън за Гран При на Абу Даби, където Норис детронира Макс Верстапен и взе световната титла.

Lando Norris e Magui Corceiro na premiação da FIA. 🥰 pic.twitter.com/FTMN5J31xv — Info Lando Norris (@InfoLN4) December 12, 2025

Ландо Норис за Макс Верстапен: Може да се пенсионира, ако не харесва колите за 2026!

Информацията за раздялата на Норис с Корсейро е на британския вестник The Sun, като източникът е видео, публикувано в ТикТок, в което Ландо казва на колегата си Карлос Сайнц-младши, че е останал сам.

Във видеото Карлос пита Ландо дали всичко в отношенията му с Маги е наред, а Норис му отговаря отрицателно, след което казва, че вече е сам. Но заради лошото качество на звука в клипа последната реплика не е особено ясна.

Клипчето е заснето докато пилотите позират за обща снимка по време на тестовете тази седмица в Бахрейн.

Норис и Корсейро се разделиха веднъж през 2024, но през 2025 отново се събраха заедно.

Следвай ни:

Снимки: Imago