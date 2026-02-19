Популярни
  Милан
  2. Милан
  Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

  19 фев 2026 | 02:28
  • 160
  • 0

Масимилиано Алегри обясни действията си, довели до изгонването му в мача между Милан и Комо от 24-тия кръг на Серия "А", завършил 1:1. Наставникът на „росонерите“ получи червен картон в 80-ата минута след разправия с треньорския щаб на съперника.

„Мачът не беше лесен. След като допуснахме гол, отборът реагира добре. Сега трябва да се съсредоточим, за да се върнем на победния път в неделния двубой с Парма“, заяви Алегри.

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

„Беше труден мач, на моменти скучен. Рафаел Леао се справи добре при гола, както и Яшари с асистенцията. Трябва да запазим спокойствие и да продължим да работим", изтъкна специалистът.

„Изгонването ми? Мисля, че имаше нарушение. Салемакерс се опитваше да си върне топката и според мен Фабрегас го задържа", каза Алегри.

Фабрегас се извини за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"
Фабрегас се извини за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"

На въпрос относно признанието на Фабрегас, че е извършил нарушение, Алегри отговори с ирония: „Разбирам, но тогава следващия път, когато някой тича край тъчлинията, и аз ще направя шпагат и ще вляза на терена. Отидох там, за да защитя Салемакерс, а един от служителите на Комо ме нападна", добави Алегри.

Снимки: Gettyimages

