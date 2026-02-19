Официално: Алегри получи наказание, а Фабрегас беше пощаден

От Дисциплинарната комисия към Серия "А" потвърдиха наказанието на треньора на Милан Масимилиано Алегри, който няма да води отбора си при домакинството на Парма в 26-ия кръг на италианския елит.

Както е известно, наставникът на “росонерите” беше изгонен с червен картон в 79-ата минута на домакинското реми 1:1 с Комо, след като влезе в пререкание с хора от противниковия треньорски щаб. От друга страна, неговият колега начело на гостите Сеск Фабрегас не получи никаква санкция, въпреки че именно негово неспортсменско действие предизвика спора между двата лагера. Става въпрос за посягане на младия треньор срещу противниковия футболист Алексис Салемакерс край тъчлинията, за да му попречи в игрова ситуация. За сметка на това, с по един мач наказание именно заради спора си с Алегри са двама от хората в щаба на Фабрегас - тийм мениджърът Давиде Катанео и асистентът Диего Перес Кастийо.

Също така беше обявена санкцията на звездата на Комо Нико Пас, който очаквано ще бъде наказан за предстоящия двубой с Ювентус поради натрупани жълти картони. Така той се присъединява към играчи като Пиер Калюлю от Ювентус, Николо Барела и Хакан Чалханоолу от Интер, Тарик Мухаремович и Неманя Матич от Сасуоло и Роландо Мандрагора от Фиорентина, които също ще пропуснат 26-ия кръг на Серия "А" поради наказания.

