Милан 0:1 Комо, нов пропуск за гостите

Милан губи с 0:1 от Комо в отложен мач от 24-тия кръг на Серия "А". Нико Пас откри за гостите в 32-рата минута след много груба грешка на стража на "росонерите" Майк Менян. Мястото на срещата мина през различни перипетии, като заради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри тя не се игра по програма и дори имаше идея да се състои в Австралия, но това пропадна. В момента Милан изостава на 8 точки зад лидера в таблицата Интер и може да скъси дистанцията при успех. "Росонерите" са в отлична форма, като нямат загуба в 23 поредни мача в първенството (15 победи, 8 равенства) и са записали четири успеха в последните си пет срещи. Това е и първият мач на Милан на „Сан Сиро” точно след месец.

За Комо обаче двубоят също е важен, тъй като тимът се бори за място в евротурнирите и се нуждае от всяка възможна точка, която може да спечели. „Езерняците“ загубиха в предния си мач от Фиорентина, като това бе първа загуба за тях в шест срещи. При успех днес тимът на Сеск Фабрегас може да се изкачи в топ 6.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Милан има категорично предимство и има само победи. Най-скорошната среща се състоя на преди малко повече от месец, когато "росонерите" победиха Комо като гост с 3:1 в мач от Серия "А". Последната победа на „езерняците“ над този съперник е отпреди над 40 години – през далечната 1985 г.

Your Rossoneri starters tonight 👊



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/OPHDnjs9u2 — AC Milan (@acmilan) February 18, 2026

Масимилиано Алегри отново има да решава някои проблеми около състава си. Адриен Рабио пропуска срещата поради наказание, а Сантиаго Хименес е аут поради травма в глезена. Алексис Салемакерс пък все още не е възстановен.

Специалистът прави четири промени в сравнение с драматичната победа над Пиза в предишния кръг. Най-голямата новина е завръщането на звездата Рафаел Леао сред титулярите, който ще действа до Кристофър Нкунку в атака. Най-сериозни са ротациите в средата на терена, където Самуеле Ричи и Ардон Яшари заемат местата на наказания Рабио и на Юсуф Фофана, като ще действат до легендата Лука Модрич. По двата фланга отново се разчита на Давиде Бартезаги и Закари Атекаме. В тройката защита пък е предпочетен Кони Де Винтер вместо Матео Габия.

⚪️ COMO STARTING XI VS. MILAN 🔵 pic.twitter.com/R2Ti3dPpAK — Como1907 (@Como_1907) February 18, 2026

Наставникът на Комо Францеск Фабрегас също има проблеми. Голямата липса за гостите ще бъда Алваро Мората, който е наказан заради червения си картон срещу Фиорентина. Асане Диао пропуска срещата поради мускулна контузия, а Едоардо Голданига пък е извън строя с травма в петата. Хърватинът Мартин Батурина ще води атаката на Комо, подпомаган в задни позиции от Мергим Войвода, звездата Нико Пас и Максенс Какере.

Първите двадесетина минути на двубоя преминаха спокойно и без никакви интересни положения пред двете врати. В 25-ата минута Мергим Войвода бе изведен добре и преодоля Майк Менян, но попадението на Комо бе отменено заради засада. Пет минути по-късно пък опасен удар на Рафаел Леао бе избит от стража на "езерняците" от Жан Бюте. В 32-рата минута обаче гостите излязоха напред, след като Менян направи много груба грешка и подари топката на Нико Пас, който се възползва от подаръка му и откри за Комо - 0:1. Милан пък можеше веднага да изравни резултата, но Бюте успя да избие в корнер опасен удар на Фикайо Томори. Комо пък имаше шанс и да удвои в края на полувремето, но Менян донякъде успя да изкупи вината си и спаси удар отблизо на Сержи Роберто, дошъл след корнер.

