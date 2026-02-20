Популярни
  Комо
  2. Комо
  3. Ето защо Фабрегас не може да бъде наказан за действието си, с което вбеси Алегри

Ето защо Фабрегас не може да бъде наказан за действието си, с което вбеси Алегри

  • 20 фев 2026 | 11:13
  • 409
  • 0

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас може да бъде спокоен, че със сигурност няма да бъде наказан за предстоящите мачове на своя тим въпреки постъпката си, с която предизвика полемика при ремито 1:1 с Милан. Това се дължи на регламента на Серия "А", както посочва Football-Italia.

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Както е известно, младият специалист посегна към противниковия играч Алексис Салемакерс край тъчлинията, за да му попречи при игрова ситуация. Това вбеси неговия колега начело на Милан Масимилиано Алегри, на когото беше показан червен картон заради пререкание с хора от щаба на испанеца. Така треньорът на “росонерите” получи наказание от един мач, докато Фабрегас въобще не беше санкциониран нито от главния съдия на мача, нито от Дисциплинарната комисия.

Официално: Алегри получи наказание, а Фабрегас беше пощаден
Официално: Алегри получи наказание, а Фабрегас беше пощаден

Въпреки че на кадрите от двубоя се вижда как наставникът на Комо умишлено пречи на Салемакерс със своето действие, правилата на Серия "А" не позволяват той да бъде наказан впоследствие чрез видео. Според член 61 от дисциплинарния кодекс с подобни доказателства могат да бъдат наказани единствено следните провинения: насилствени прояви, сериозно неспортсменско поведение или богохулство. За неспортсменски действия, заслужаващи наказание, се приемат явна симулация за дузпа, умишлено провокиране на червен картон на съперник, отбелязване на гол с ръка с умисъл или нарочно предотвратяване на попадение с игра с ръка. Контактът на Фабрегас не попада в нито една от тези категории, заради което бившият халф няма как да бъде наказан за своята намеса в игровата ситуация.

Снимки: Gettyimages

