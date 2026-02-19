Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Милан завърши наравно 1:1 с Комо на собствен терен, а треньорите на двата отбора, Масимилиано Алегри и Сеск Фабрегас, изгубиха самообладание в края на мача.

Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

Конфликтът избухна в 80-ата минута, когато младият специалист докосна противниковото крило Алексис Салемакерс, а далеч по-опитният му колега скочи да защити своя играч, за което получи директен червен картон. В крайна сметка, Фабрегас остана край тъчлинията и дори поиска втори жълт картон за белгийския халф-бек, след този, който той видя в 87-ата минута, а впоследствие, в съблекалните, напрежението между Алегри и испанския треньор отново ескалира. Журналистите, които ги чакаха за пресконференцията, чуха как в коридора треньорът на Милан крещи на своя колега. „Размениха се остри думи, а ругатните се чуваха ясно“, съобщи Tuttomercatoweb. „Ти си дете, ти си идиот, ти си дете, което току-що е започнало треньорската си професия“, казал Алегри на Фабрегас. След това се намесили членове на щабовете на двата отбора, за да ги разтърват.

Фабрегас се извини за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"

Впоследствие, пред камерите, както и на пресконференцията, треньорът на Комо се извини на Милан. „Отново се извинявам. Просто докоснах Салемакерс, но не трябваше да го правя. Това е неспортсменски жест“, каза той, визирайки инцидента на терена. Фабрегас се позова и на думите на Кристиан Киву, треньора на Интер, след епизода Алесандро Бастони - Пиер Калюлю от Интер - Ювентус 3:2: „Коментарът на Алегри беше преувеличен, но, както каза и Киву, „дръжте си ръцете у дома“, особено ако сте треньор. И аз бих се ядосал. Коментарите след мача винаги са такива. Отново се извинявам на господин Алегри, вече се извиних на Лука Модрич и Майк Менян. Надявам се това никога повече да не се случи в кариерата ми“, увери испанецът.

🤡 | Cesc Fabregas (Como coach) pulls Saelemaekers' shirt.



The Final Outcome: Not even a booking for Fabregas, but a red card for Max Allegri. 🤯



How can we compete in a league this badly officiated?



#️⃣ | #MilanComo 1-1pic.twitter.com/4x5qx0P2Uk — Milan Xtra (@MilanXtra) February 18, 2026

След това равенство Милан е на 7 точки от лидера Интер в класирането на Серия "А" след 25 кръга.

🗣️ Allegri to Fàbregas: "You’re an idiot, you’re a kid who has just started coaching." pic.twitter.com/962LNpGcX8 — Milan Posts (@MilanPosts) February 18, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages