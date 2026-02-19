Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 3566
  • 2

Милан завърши наравно 1:1 с Комо на собствен терен, а треньорите на двата отбора, Масимилиано Алегри и Сеск Фабрегас, изгубиха самообладание в края на мача.

Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена
Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

Конфликтът избухна в 80-ата минута, когато младият специалист докосна противниковото крило Алексис Салемакерс, а далеч по-опитният му колега скочи да защити своя играч, за което получи директен червен картон. В крайна сметка, Фабрегас остана край тъчлинията и дори поиска втори жълт картон за белгийския халф-бек, след този, който той видя в 87-ата минута, а впоследствие, в съблекалните, напрежението между Алегри и испанския треньор отново ескалира. Журналистите, които ги чакаха за пресконференцията, чуха как в коридора треньорът на Милан крещи на своя колега. „Размениха се остри думи, а ругатните се чуваха ясно“, съобщи Tuttomercatoweb. „Ти си дете, ти си идиот, ти си дете, което току-що е започнало треньорската си професия“, казал Алегри на Фабрегас. След това се намесили членове на щабовете на двата отбора, за да ги разтърват.

Фабрегас се извини за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"
Фабрегас се извини за постъпката, с която разпали страстите на "Сан Сиро"

Впоследствие, пред камерите, както и на пресконференцията, треньорът на Комо се извини на Милан. „Отново се извинявам. Просто докоснах Салемакерс, но не трябваше да го правя. Това е неспортсменски жест“, каза той, визирайки инцидента на терена. Фабрегас се позова и на думите на Кристиан Киву, треньора на Интер, след епизода Алесандро Бастони - Пиер Калюлю от Интер - Ювентус 3:2: „Коментарът на Алегри беше преувеличен, но, както каза и Киву, „дръжте си ръцете у дома“, особено ако сте треньор. И аз бих се ядосал. Коментарите след мача винаги са такива. Отново се извинявам на господин Алегри, вече се извиних на Лука Модрич и Майк Менян. Надявам се това никога повече да не се случи в кариерата ми“, увери испанецът.

След това равенство Милан е на 7 точки от лидера Интер в класирането на Серия "А" след 25 кръга.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

  • 19 фев 2026 | 07:20
  • 2825
  • 0
Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

Непредвидими сблъсъци в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 07:01
  • 2736
  • 0
Трент Александър-Арнолд е готов да се върне в Ливърпул

Трент Александър-Арнолд е готов да се върне в Ливърпул

  • 19 фев 2026 | 05:53
  • 11019
  • 14
Официално: Хабиб Бей е новият треньор на Марсилия

Официално: Хабиб Бей е новият треньор на Марсилия

  • 19 фев 2026 | 05:35
  • 4404
  • 2
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 05:09
  • 3290
  • 0
Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

  • 19 фев 2026 | 04:47
  • 2536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6079
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14073
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6006
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36921
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40597
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23734
  • 19