  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Защитник на Милан е под сериозен въпрос за следващия мач на тима

Защитник на Милан е под сериозен въпрос за следващия мач на тима

  • 19 фев 2026 | 17:00
  • 577
  • 0

Защитникът на Милан Страхиня Павлович най-вероятно ще пропусне следващия мач на тима, който е неделното домакинство на Парма, съобщават италианските медии.

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Сърбинът беше заменен още на почивката на снощното реми 1:1 срещу гостуващия Комо. Причината е грубото влизане на Игнас ван дер Бремпт срещу левия глезен на Павлович, заради което белгиецът не получи дори жълт картон от главния съдия Маурицио Мариани. В резултат на това бранителят на Милан има “голям хематом на меките тъкани и едематозно-хеморагично имбибиционно засягане на фибуларната кост без прекъсване на кортекса“. Макар и да не става дума за тежка контузия, 24-годишният играч накуцва след снощния мач и е под сериозен въпрос за този с Парма.

Павлович е сред най-използваните от Масимилиано Алегри футболисти през този сезон, в който има 25 двубоя с 2 гола и 1 асистенция.

Снимки: Imago

