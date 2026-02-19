Защитник на Милан е под сериозен въпрос за следващия мач на тима

Защитникът на Милан Страхиня Павлович най-вероятно ще пропусне следващия мач на тима, който е неделното домакинство на Парма, съобщават италианските медии.
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка
Сърбинът беше заменен още на почивката на снощното реми 1:1 срещу гостуващия Комо. Причината е грубото влизане на Игнас ван дер Бремпт срещу левия глезен на Павлович, заради което белгиецът не получи дори жълт картон от главния съдия Маурицио Мариани. В резултат на това бранителят на Милан има “голям хематом на меките тъкани и едематозно-хеморагично имбибиционно засягане на фибуларната кост без прекъсване на кортекса“. Макар и да не става дума за тежка контузия, 24-годишният играч накуцва след снощния мач и е под сериозен въпрос за този с Парма.
Павлович е сред най-използваните от Масимилиано Алегри футболисти през този сезон, в който има 25 двубоя с 2 гола и 1 асистенция.
Снимки: Imago