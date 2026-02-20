Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

  • 20 фев 2026 | 09:15
  • 403
  • 2
Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Миньор (Перник) приема Хебър (Пазарджик) в среща от 21-ия кръг на Втора лига. Първото домакинство на „чуковете“ през 2026 година е в събота, 21-ви февруари, от 14:00 часа на стадион „Миньор“ в Перник. Старши треньорът Владимир Манчев няма да може да разчита на четирима играчи в двубоя срещу един от бившите отбори, на които беше начело. Аут за натрупани жълти картони са централния защитник Павлин Чиликов и крилото Данило Тарасенко. С травми са Виктор Василев, който претърпя операция на менискус, както и Йордан Йорданов, който е с фрактура на носа.

В същото време обаче Борислав Николов може да направи своя дебют за перничани, след като пропусна сблъсъка с Черноморец (Бургас) в предходния кръг поради наказание.

Феновете на клуба организират молебен, който ще бъде отслужен 30 минути преди началото на срещата.

„Преди мача ще запалим по една свещ и ще отправим обща молитва за здраве, сила и прошка. Ще бъде отслужен молебен за всички нас – за семействата ни, за града ни и за отбора. Нека покажем, че когато сме рамо до рамо, сме повече от фенове и агитка – ние сме общност и семейство! Всеки е добре дошъл. Нека напълним стадиона не само с глас, а и с вяра.“, споделят верните привърженици на „чуковете“.

Молим всички, които ще дойдат на стадиона, по възможност да носят точна сума за билет или по-дребни банкноти, за да се избегнат струпвания пред касата. Цената на пропуските е 5 евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

  • 20 фев 2026 | 09:36
  • 384
  • 0
Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 760
  • 0
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 992
  • 0
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 6685
  • 7
Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 1743
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 60470
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 86226
  • 367
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 75
  • 0
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 6685
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 4929
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 60470
  • 30
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 16824
  • 5