Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Миньор (Перник) приема Хебър (Пазарджик) в среща от 21-ия кръг на Втора лига. Първото домакинство на „чуковете“ през 2026 година е в събота, 21-ви февруари, от 14:00 часа на стадион „Миньор“ в Перник. Старши треньорът Владимир Манчев няма да може да разчита на четирима играчи в двубоя срещу един от бившите отбори, на които беше начело. Аут за натрупани жълти картони са централния защитник Павлин Чиликов и крилото Данило Тарасенко. С травми са Виктор Василев, който претърпя операция на менискус, както и Йордан Йорданов, който е с фрактура на носа.

В същото време обаче Борислав Николов може да направи своя дебют за перничани, след като пропусна сблъсъка с Черноморец (Бургас) в предходния кръг поради наказание.

Феновете на клуба организират молебен, който ще бъде отслужен 30 минути преди началото на срещата.

„Преди мача ще запалим по една свещ и ще отправим обща молитва за здраве, сила и прошка. Ще бъде отслужен молебен за всички нас – за семействата ни, за града ни и за отбора. Нека покажем, че когато сме рамо до рамо, сме повече от фенове и агитка – ние сме общност и семейство! Всеки е добре дошъл. Нека напълним стадиона не само с глас, а и с вяра.“, споделят верните привърженици на „чуковете“.

Молим всички, които ще дойдат на стадиона, по възможност да носят точна сума за билет или по-дребни банкноти, за да се избегнат струпвания пред касата. Цената на пропуските е 5 евро.