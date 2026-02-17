Владо Манчев: Трябва пак да прекрояваме състава

Старши треньорът на Миньор (Перник) Владимир Манчев сподели коментира първата среща на „чуковете“ след подновяването на първенството, в която тимът поведе, но завърши наравно с Черноморец (Бургас) като гост. По време на мача се видяха някои по-груби действия от „акулите“, довели и до принудителната смяна на Йордан Йорданов, който е със счупен нос и предстои да се разбере какво му предстои като лечение и колко време ще бъде аут.

Късен гол донесе точка на Черноморец срещу "чуковете"

"Съдията пускаше доста свободна игра. Говорихме и с четвъртия съдия и на полувремето обърнах внимание, че пуска доста свободна игра за този терен. Това предразполагаше за повече единоборства и, за съжаление, се стигна до тази контузия. Имаше и някои други отсъждания на моменти, които повлияха и на резултата, защото смятахме, че може да отсъди дузпа в наша ползва в края на първото полувреме. А през второто имаше фаул за нас малко преди гола, който беше подминат. След това свири наше нарушение в идентична ситуация и от там стана ситуацията за гола. Но освен за загубените точки, съжаляваме повече за получената контузия на Дани, за която ще разберем повече утре, когато премине преглед. Неприятното е, че пак трябва да прекрояваме състава на някои позиции, но ще се справим.“, сподели Манчев за официалния сайт на клуба