  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  Трима ще липсват на Миньор за гостуването срещу Черноморец

Трима ще липсват на Миньор за гостуването срещу Черноморец

  14 фев 2026 | 17:32
  • 380
  • 0
Трима ще липсват на Миньор за гостуването срещу Черноморец

Миньор (Перник) гостува на Черноморец (Бургас) в първия си двубой от пролетния полусезон във Втора лига. Срещата от XX кръг ще се изиграе утре, 15-ти феруари, от 14:00 часа на стадион „Градски“ в Несебър.

Трима играчи на „чуковете“ пропускат сблъсъка със сигурност. Виктор Василев е контузен, а Геоги Ангелов все още се възстановява от своята травма. Аут е и новото попълнение Борислав Николов, който получи петия си жълт картон за сезона в последния си мач с екипа на Марек (Дупница).

Миньор се подсили с юноша на Левски
Миньор се подсили с юноша на Левски

Днес отборът ще проведе последно занимание в Перник, след което веднага заминава за Бургас.

През есенния полусезон двата тима направиха равенство 1:1 на стадион „Миньор“.

