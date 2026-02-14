Трима ще липсват на Миньор за гостуването срещу Черноморец

Миньор (Перник) гостува на Черноморец (Бургас) в първия си двубой от пролетния полусезон във Втора лига. Срещата от XX кръг ще се изиграе утре, 15-ти феруари, от 14:00 часа на стадион „Градски“ в Несебър.

Трима играчи на „чуковете“ пропускат сблъсъка със сигурност. Виктор Василев е контузен, а Геоги Ангелов все още се възстановява от своята травма. Аут е и новото попълнение Борислав Николов, който получи петия си жълт картон за сезона в последния си мач с екипа на Марек (Дупница).

Днес отборът ще проведе последно занимание в Перник, след което веднага заминава за Бургас.

През есенния полусезон двата тима направиха равенство 1:1 на стадион „Миньор“.