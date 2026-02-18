Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 396
  • 1
Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

Феновете на Миньор (Перник) се организират за първи път за молебен, който ще се състои преди първото домакинство на отбора за втория полусезон. Това съобщи за БТА инициаторът на организацията Калоян Ангелов. По програма на 21 февруари (събота) от 14:00 ч. ще бъде дадено началото на мача от XXI кръг на първенството на Втора лига между "чуковете" и Хебър (Пазарджик). Ангелов допълни, че отдавна не е бил служен молебен за здраве и благополучие на отбора, като този път ще се включат и всички привърженици.

"С това искаме отново да заявим нашата подкрепа към Миньор. Нека на футболистите им потръгне и да прекъснем всичко негативно. Правим го и за да няма повече контузии", коментира още той. Калоян Ангелов добави, че тридесет минути преди началото на срещата в Перник отец Людмил ще се помоли заедно с феновете за здравето на играчите, ръководството и треньорския щаб, както и за феновете, семействата им и за града. Ритуалът ще бъде извършен на терена, където всички ще се съберат в 13:30 часа. "Всеки е добре дошъл. Нека напълним стадиона не само с глас, но и с вяра", каза още Ангелов.

