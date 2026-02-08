Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор победи Пирин в контрола

Миньор победи Пирин в контрола

  • 8 фев 2026 | 10:27
  • 64
  • 0
Миньор победи Пирин в контрола

Миньор (Перник) победи с 1:0 Пирин (Благоевград) в последната си зимна проверка, която се изигра на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград. Единственият гол в срещата падна 10 минути преди края. Негов автор стана Александър Михов, който прати топката в долния ляв ъгъл на „орлетата“ с удар с левия крак извън наказателното поле. В последната минута на редовното време Иван Гошев спаси дузпа, изпълнена от Станислав Костов. Двубоят за перничани пропуснаха Преслав Йорданов и Егор Романюк, които са с вирусно заболяване.

Миньор приключва приятелските си мачове от зимната подготовка с 2 успеха и 4 поражения. Следващата седмица „чуковете“ гостуват на Черноморец (Бургас) в първия си официален мач за 2026 година. Двубоят ще се изиграе на 15-ти февруари, неделя от 14:00 часа, на градския стадион в Несебър.

