Късен гол донесе точка на Черноморец срещу "чуковете"

Черноморец (Бургас) и Миньор (Перник) не излъчиха победител в мач от откриващия кръг от пролетния дял на Втора лига, завършвайки при резултат 1:1. Двубоят предложи много битка и напрежение до последните минути.

Гостите от Перник успяха да открият резултата в 39-ата минута, когато Данило Терасенко се възползва от добра ситуация и изведе „чуковете“ напред. Домакините от Бургас упражниха сериозен натиск в търсене на изравняване. Усилията им се отплатиха едва в 84-ата минута, когато „акулите“ намериха пролука в отбраната на гостите за крайното 1:1.

В класирането двата тима остават на девето и десето място, разделяни от само една точка.