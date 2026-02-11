Артета с новини за контузените в Арсенал и размисли за мениджърската професия

Мениджърът на лидера в Премиър лийг Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното гостуване на Брентфорд. “Артилеристите” водят с 6 точки на Манчестър Сити, които днес могат да скъсят разликата, ако спечелят срещу Фулъм.

Испанецът започна с новините около отбора: „Макс Дауман все още не е на разположение. За останалите (Сака, Йодегор и Тросар) ще видим, когато имаме медицинската среща. Макс се справя много добре. Мисля, че ще се присъедини към нас след около седмица и тогава просто ще трябва да възстанови ритъма си.

Mikel shares the latest team news ahead of tomorrow 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 11, 2026

Мерино? Лекарите бяха много доволни от операцията му и от това как премина тя. Сега става въпрос за дълъг процес – заздравяване на костта.Трябва да бъдеш търпелив и да спазваш сроковете. Сигурен съм, че Микел ще направи всичко възможно, за да ускори възстановяването си. Що се отнася до времевата рамка, става въпрос за месеци, дали ще са три, четири или пет, не знаем”.

Запитан дали е гледал срещата между Ливърпул и преследвача Манчестър Сити, Артета отговори лаконично: “Това е нещо, което не можем да контролираме. Напълно зависи от нас какво ще направим.Трябва да се фокусираме върху себе си и настоящето. На всеки три дни знаем какво ни очаква.Трябва да се наслаждаваме на това и да пренесем цялата енергия върху това, което правим.

Mikel Arteta on Merino’s surgery: “I think the doctors are really happy with the way it went. Now, it’s the start of a long process, we’re talking about bone healing. Whether it’s three, four or five months, we don’t know.” 🤕🇪🇸



🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/4NFcOpejld — afcstuff (@afcstuff) February 11, 2026

Разликата ще се променя до края на сезона. Случи се и през последните 6 месеца. За нас това е нещо нормално и естествено”.

Мениджърът на Арсенал коментира и уволнението на Томас Франк от Тотнъм, като лондончани впрочем са следващият съперник на “артилеристите” в първенството: “Очевидно е много тъжна новина, когато имаш колега, който не продължава да си върши работата. Томас е отличен треньор. Той е и изключителен човек, което е доказал в Премиър Лийг.

🗣️''Sometimes the result dictates what happens with us, I wish him all the very best for whatever he decides to do next''



Mikel Arteta on Thomas Frank being sacked by Spurs. pic.twitter.com/TUrLejZuvU — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 11, 2026

Знаем къде се намираме. Знаем, че нашата отговорност е нещо повече от просто представяне. Понякога резултатите определят какво ще се случи с нас. Пожелавам му всичко най-добро за всичко, което иска да прави оттук нататък.

Вече се е случвало много пъти през този сезон да срещнем отбор с нов мениджър. Така че в крайна сметка научаваш урока не само с промяната на мениджъра, но и с това, което очакваш от него да направи срещу теб, защото те го променят много през този сезон “.

Mikel Arteta on his longevity at Arsenal: “I think every era is different at every club. We have in the Premier League, two of the most iconic managers with Arsène Wenger & Sir Alex Ferguson for so many years & then that scenario changed from both clubs.”



“It depends on many… pic.twitter.com/nPA1nwc2Ud — afcstuff (@afcstuff) February 11, 2026

Испанецът продължи с размисли за мениджърската професия и обясни защо вече треньорите не се задържат толкова продължително в английските елитни клубове: “Мисля, че всяка ера е различна във всеки клуб, защото в Премиър Лийг имахме двама от най-емблематичните мениджъри - Арсен и Сър Алекс, които бяха на поста си от толкова много години, а след това ситуацията в двата клуба се промени значително. Зависи от много фактори. Според мен, първият е дали имаш подкрепата на играчите, дали те се наслаждават на това, което правят, и вярват в това, което правиш - това е много важно.

„И тогава трябва да спечелиш много мачове, защото в крайна сметка, ако не го направиш, няма да продължиш да работиш и това е реалността на нашата работа.“

Снимки: Imago