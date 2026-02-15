Арсенал с третодивизионен съперник в четвъртия кръг на ФА Къп

Арсенал и Уигън ще се изправят един срещу друг в мач от ФА Къп за сезон 2025/2026. Срещата е в днешния 15-и февруари (неделя) от 18:30 часа българско време, като "артилеристите" влизат в двубоя с огромно самочувствие, тъй като ще приемат двубоя на своя "Емиратс" в Лондон.

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се намира в добра форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Все пак "топчиите" завършиха наравно с Брентфорд (1:1) в последния си шампионатен мач преди броени дни на 12 февруари, но преди това постигнаха убедителна победа над Съндърланд (3:0) на 7 февруари. Лондончани елиминираха Челси от Карабао Къп след две победи с 3:2 и 1:0, а преди това разгромиха Лийдс на Илия Груев като гост (4:0) на 31 януари. В Шампионската лига, Арсенал надделя над Кайрат с 3:2 на 28 януари, с което спечелиха първото място в основната схема на "турнира на богатите".

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

От друга страна, Уигън преминава през тежък период с четири загуби и едно равенство в последните си пет мача. "Латикс" загубиха от Рединг (1:2) на 10 февруари, претърпяха разгромно поражение от Питърбро (6:1) на 7 февруари, както и загуби от Линкълн Сити (0:1) на 31 януари и Уикъмб (2:0) на 27 януари. Единственият им положителен резултат беше равенството с Донкастър (3:3) на 24 януари.

Иначе това ще бъде първи двубой между двата тима от над десетилетие насам. За последно те се срещнаха в полуфинален сблъсък именно от ФА Къп през 2014 г., когато Уигън защитаваше трофея си. Тогава двубоят завърши наравно 1:1 в рамките на редовното време и след още 30 минути добавено време, а "артилеристите" спечелиха надлъгването с дузпите с 4:2. Интересното е, че първият от четирите 11-метрови наказателни удари бе реализиран от сегашният мениджър на лондончани Микел Артета. Това бе всъщност и един от малкото двубои, в които Уигън успя да затрудни Арсенал, тъй като по време на престоя на тима в Премиър лийг между 2005 и 2013 г. съставът от английската столица доминираше изцяло и той загуби само два от тези двубои - веднъж през 2006 г. и втори път през 2012 г.

При втория случай обаче Уигън стигна до 2:1 именно на "Емиратс", което означава, че феновете на третодивизионния отбор ще се надяват днес 14 години по-късно техните любимци да повторят геройството на техните предшественици.