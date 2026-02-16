Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призна, че нарастващият списък с контузии може да направи отбора уязвим в преследването на трофеи през този сезон. Арсенал си осигури място в петия кръг на ФА Къп с убедителната победа с 4:0 над Уигън от Лига 1 на „Емирейтс“. Но Рикардо Калафиори получи контузия по време на загрявката и не можа да започне като титуляр, докато Бен Уайт беше принудително сменен през второто полувреме. Капитанът Мартин Йодегор изобщо не се появи на терена, след като получи контузия при равенството 1:1 на Арсенал срещу Брентфорд в четвъртък. Кай Хавертц ще отсъства поне до края на месеца, а Микел Мерино се очаква да отсъства до края на сезона, след като претърпя операция на крака.

На въпроса дали се притеснява, че съставът му намалява, Артета отговори: „Да. Преди се контузиха нападателите, после защитниците, а сега халфовете. Справяме се с това. Но имаме нужда от някои играчи обратно – и във форма, не само по брой, но и по различни опции спрямо противниците ни, така че колкото по-бързо се завърнат, толкова по-добре.“

Арсенал, с четири точки преднина на върха на Висшата лига, ще се изправи срещу Уулвърхамптън в сряда преди ключово дерби на Северен Лондон срещу Тотнъм следващия уикенд. Еберечи Езе, пристигнал от Кристъл Палас, е критикуван за формата си досега през сезона и беше сменен на полувремето при равенството на Арсенал срещу Брентфорд – първият му старт в лигата от два месеца. В неделя обаче той направи асистенции за първите два гола на Арсенал и Артета призна: „Тези играчи се нуждаят от тези моменти и особено когато говорим за креативните играчи, те трябва да чувстват, че създават тези моменти. Много съм доволен от това. За настроението, за увереността, това наистина е нещо хубаво. Рисковете, които пое в последната третина, и количеството удари, които се опита да отправи, бяха наистина положителни и това е, което искаме от него. Той вече играе голяма роля. Изигра много мачове за нас. И ще продължи да го прави.“