Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

  • 16 фев 2026 | 09:43
  • 434
  • 0
Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призна, че нарастващият списък с контузии може да направи отбора уязвим в преследването на трофеи през този сезон. Арсенал си осигури място в петия кръг на ФА Къп с убедителната победа с 4:0 над Уигън от Лига 1 на „Емирейтс“. Но Рикардо Калафиори получи контузия по време на загрявката и не можа да започне като титуляр, докато Бен Уайт беше принудително сменен през второто полувреме. Капитанът Мартин Йодегор изобщо не се появи на терена, след като получи контузия при равенството 1:1 на Арсенал срещу Брентфорд в четвъртък. Кай Хавертц ще отсъства поне до края на месеца, а Микел Мерино се очаква да отсъства до края на сезона, след като претърпя операция на крака.

На въпроса дали се притеснява, че съставът му намалява, Артета отговори: „Да. Преди се контузиха нападателите, после защитниците, а сега халфовете. Справяме се с това. Но имаме нужда от някои играчи обратно – и във форма, не само по брой, но и по различни опции спрямо противниците ни, така че колкото по-бързо се завърнат, толкова по-добре.“

Арсенал, с четири точки преднина на върха на Висшата лига, ще се изправи срещу Уулвърхамптън в сряда преди ключово дерби на Северен Лондон срещу Тотнъм следващия уикенд. Еберечи Езе, пристигнал от Кристъл Палас, е критикуван за формата си досега през сезона и беше сменен на полувремето при равенството на Арсенал срещу Брентфорд – първият му старт в лигата от два месеца. В неделя обаче той направи асистенции за първите два гола на Арсенал и Артета призна: „Тези играчи се нуждаят от тези моменти и особено когато говорим за креативните играчи, те трябва да чувстват, че създават тези моменти. Много съм доволен от това. За настроението, за увереността, това наистина е нещо хубаво. Рисковете, които пое в последната третина, и количеството удари, които се опита да отправи, бяха наистина положителни и това е, което искаме от него. Той вече играе голяма роля. Изигра много мачове за нас. И ще продължи да го прави.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона си връща върха в каталунско дерби

Барселона си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 8004
  • 8
Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

  • 16 фев 2026 | 06:29
  • 2619
  • 1
Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

  • 16 фев 2026 | 06:07
  • 2945
  • 0
Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

  • 16 фев 2026 | 05:45
  • 2969
  • 0
Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

  • 16 фев 2026 | 05:31
  • 4279
  • 0
Наполи иска да задържи Мактоминей възможно най-дълго

Наполи иска да задържи Мактоминей възможно най-дълго

  • 16 фев 2026 | 05:01
  • 3373
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 3967
  • 6
Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

  • 16 фев 2026 | 06:45
  • 9938
  • 6
Барселона си връща върха в каталунско дерби

Барселона си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 8004
  • 8
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 3411
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 2166
  • 2
Мачът на звездите не изневери на шоуто и в новия си формат

Мачът на звездите не изневери на шоуто и в новия си формат

  • 16 фев 2026 | 08:28
  • 2830
  • 0