  • 17 фев 2026 | 16:32
Артета най-сетне с добри новини по отношение на контузиите

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че Рикардо Калафиори и Бен Уайт, които получиха контузии в мача с Уигън през уикенда, са добре и ще бъдат на разположение още за утрешното гостуване на Уулвърхамптън. Мартин Йодегор и Кай Хавертц пък могат да бъдат готови за дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм в края на седмицата.

"Рикардо Калафиори е добре. Той вече тренира с нас днес. Чувства се по-добре и се надяваме да бъде готов за утре. Бен Уайт беше просто малко уморен. Към края усети леко стягане в подколянното сухожилие, но е добре. Мартин Йодегор няма да е готов за мача с Уулвс, но се надяваме, че за неделя ще бъде с нас. Кай Хавертц също има шанс за уикенда.

Имахме малко време за пренастройвана, защото играем утре, а след това продължаваме в неделя.

Позицията, в която се намираме, е привилегия и ние я приемаме, защото сме я заслужили. Толкова дълго време, седем месеца и половина е дълго време, за да правим правилните неща всеки ден и да се представяме на нивото, на което се представяме. Трябва да приемем това. Утре знаем, че ще играем наистина труден мач. Познавам Роб Едуардс много добре и това ще бъде трудно изпитание. Той дойде в наистина труден момент и знам какво чувства към клуба и как работи. Ако правим нещата, които правим добре, имаме голям шанс да спечелим мача", заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

