Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

Испанецът Ориол Кардона Кол стана първия шампион в ски алпинизма в историята на Олимпийските игри, след като спечели убедително спринта за мъже в Бормио. Това е първо злато за испанците в Милано-Кортина 2026.

🥇 Oriol CARDONA COLL makes history as the very first man to win an Olympic ski mountaineering title 🤩



His #Gold in the ski mountaineering men's sprint is Spain’s first gold medal at the Winter Olympics since 1972 🔥



That’s a double whammy for the history books at… pic.twitter.com/niOH9qtiyj — The Olympic Games (@Olympics) February 19, 2026

Кол имаше аванс през цялото трасе и остави зад себе си Никита Филипов на 1.52 секунди, който е руски спортист и се състезава с неутрален статут. Французинът Тибо Аселме стигна до бронзов медал, изоставайки с 2.31 секунди.

Ски алпинизмът, наричан накратко "скимо" (от ski mountaineering), е нова дисциплина за Олимпийските игри и дебютът й е именно в Милано-Кортина 2026. Това е и първият абсолютен дебютант на Зимна Олимпиада от скелетона в Солт Лейк Сити през 2002.

В Италия се провеждат по три квалификационни рунда и по два полуфинала, от които излизат най-добрите шестима състезатели. Трасето наподобява зимен парк и в него олимпийците преминават различни изпитания за сила и издръжливост, а едно от тях е катерене на стълби и за него е нужно премахване на ските. При достигане на върха следва спускане по пистата до финалната линия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages