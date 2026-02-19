Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

  • 19 фев 2026 | 15:36
  • 456
  • 2
Първо злато за Испания в Милано – Кортина 2026

Испанецът Ориол Кардона Кол стана първия шампион в ски алпинизма в историята на Олимпийските игри, след като спечели убедително спринта за мъже в Бормио. Това е първо злато за испанците в Милано-Кортина 2026.

Кол имаше аванс през цялото трасе и остави зад себе си Никита Филипов на 1.52 секунди, който е руски спортист и се състезава с неутрален статут. Французинът Тибо Аселме стигна до бронзов медал, изоставайки с 2.31 секунди.

Ски алпинизмът, наричан накратко "скимо" (от ski mountaineering), е нова дисциплина за Олимпийските игри и дебютът й е именно в Милано-Кортина 2026. Това е и първият абсолютен дебютант на Зимна Олимпиада от скелетона в Солт Лейк Сити през 2002.

В Италия се провеждат по три квалификационни рунда и по два полуфинала, от които излизат най-добрите шестима състезатели. Трасето наподобява зимен парк и в него олимпийците преминават различни изпитания за сила и издръжливост, а едно от тях е катерене на стълби и за него е нужно премахване на ските. При достигане на върха следва спускане по пистата до финалната линия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14185
  • 2
Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 534
  • 0
Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 409
  • 0
Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

Порнозвезда направи неустоимо предложение на руски ски бегач

  • 19 фев 2026 | 15:06
  • 1262
  • 0
Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 513
  • 0
Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам

Шифрин записа най-доминантната победа в слалом на Олимпийски игри от 1988 насам

  • 19 фев 2026 | 14:00
  • 2993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17884
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3794
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14185
  • 2
Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1120
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10774
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 19070
  • 13