Американката Алиса Лю стана олимпийска шампионка по фигурно пързаляне в Милано-Кортина

Световната шампионка Алиса Лю (САЩ) спечели олимпийската титла по фигурно пързаляне при жените на Игрите в Милано-Кортина.

Американката, която беше едва трета след кратката програма, изигра на един дъх своето страхотно съчетание и получи 150.20 точки за волната програма и общо 226.79 точки. Тя превърна залата в диско парти, като публиката, включително съотборникът ѝ Иля Малинин, стана на крака и ръкопляскаше.

След шестото си място в Пекин 2022 Лю си взе двегодишна почивка от спорта и през миналата година се върна на леда, за да постигне тази вечер най-големия успех в кариерата си. Тя си тръгва с две титли от Милано-Кортина след златото отборно с тима на САЩ.

Две японки се качиха на почетната стълбичка. Среброто взе Каори Сакамото - бронзова медалистка от Игрите в Пекин 2022 и трикратна световна шампионка със 224.90 точки, след като беше втора в кратката и във волната програма. Тя вече обяви, че ще сложи край на кариерата си. Сакамото не можа да сдържи сълзите си след изпълнението.

Лидерката след кратката програма Ами Накаи се нареди трета с 219.16 точки. Тя изпълни троен аксел във волната си програма, но допусна грешки при други от елементите.

Медалистките бяха наградени от президента на МОК Кърсти Ковънтри.

Двукратната европейска златна медалистка Нина Петрокина остана седма с 210.82 точки.

Трикратната шампионка на САЩ Амбър Глен, която се провали в кратката програма и получи едва 13-а оценка, днес се представи много силно. Тя също направи чист троен аксел и получи трета оценка от 147.52, но се класира пета с 214.91.

Шампионката на България Александра Фейгин остана 28-а в кратката програма и не успя да участва на финала.

фигурно пързаляне, жени:

1. Алиса Лю (САЩ) - 226.79 точки (76.59 точки за кратка програма и 150.20 точки за волната програма)

2. Каори Сакамото (Япония) - 224.90 (77.23 и 147.67)

3. Ами Накаи (Япония) - 219.16 (78.71 и 140.45)

4. Моне Чиба (Япония) - 217.88 (74.00 и 143.88)

5. Амбър Глен (САЩ) - 214.91 (67.39 и 147.52)

6. Аделия Петросян (неутрален статут) - 214.53 (72.89 и 141.64)

---------------------------------------------------------

28. АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН (БЪЛГАРИЯ)

