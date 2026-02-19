Норвегия защити олимпийската си титла в отборната надпревара в северната комбинация

Норвегия защити олимпийската си титла в отборната надпревара по ски-северна комбинация на Игрите в Милано-Кортина.
Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро финишираха за 41:18.0 минути след ски скокове от голяма шанца и 2 по 7.5 километра ски бягане. Офтебро ликува с третия си златен медал от Олимпиадата в Италия, след като триумфира и в двете индивидуални надпревари (на малка и голяма шанца), като добави общо пето отличие от Зимни игри.
Финландия взе среброто, след като до последно Ееро Хирвонен се конкурираше с Офтебро. Илка Херола и Хирвонен, които спечелиха бронзови отличия в индивидуалните дисциплини, завършиха на едва 0.5 секунди след лидера.
Бронзът заслужи тимът на Австрия в състав – Щефан Ретенегер и двукратният вицешампион до момента на Игрите Йоханес Лампартер, които останаха на 22.3 секунди от времето на Норвегия.
Топ 6 допълниха представителите на домакините от Италия, Германия – златен медалист от Пьончан 2018 и вицешампион от Пекин 2022 и Япония – носител на бронза от предишните Зимни олимпийски игри.
Снимки: Gettyimages