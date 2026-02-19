Популярни
Отложиха финалите във въздушната акробатика при мъжете в Милано – Кортина

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 511
  • 0
Обилният снеговалеж продължава да нарушава програмата на Зимните олимпийски игри в Северна Италия, като квалификациите при мъжете в халфпайпа на ските свободен стил бяха отложени.

Състезанията трябваше да започнат сутринта в Ливиньо, но бяха отложени за все още неопределен час, пише агенция ДПА.

Надпреварата във въздушната акробатика при мъжете в ските свободен стил, насрочена за днес в Ливиньо, вече беше отложена за петък поради лошите метеорологични прогнози. Безопасността на спортистите е основен приоритет, заяви организаторите.

Скиорите, които участват в отборния спринт на северната комбинация в Предацо също трябва да се справят с трудни условия за своето състезание заради обилния снеговалеж. Финалът е насрочен за по-късно днес.

Снимки: Gettyimages

